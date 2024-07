Spiritul Euro 2024 și la baschet 3x3: atmosferă incendiară la meciurile din Liga Națiunilor FOTO

Unul dintre cele mai frumoase momente ale turneului FIBA 3x3 Youth Nations League a fost oferit duminică seară de naționala României. Tricolorii au jucat de la egal la egal cu naționala Germaniei, cea mai puternică echipă din competiție, iar spiritul Euro 2024 s-a simțit din plin în încurajările publicului.

Liga Națiunilor, competiție de baschet 3x3 dedicată echipelor de tineret, a programat pentru al treilea an consecutiv o etapă în București, la ParkLake Shopping Center, iar evenimentul a fost finanțat de către Primăria Sectorului 3 prin fonduri nerambursabile de la bugetul local.

Germania, principala favorită a Ligii Națiunilor, echipă cu jucători care evoluează deja în circuitul profesionist de seniori chiar dacă nu au împlinit încă 21 de ani, a avut evoluții dominante, dar s-a trezit condusă cu 5-0 după primele minute ale partidei cu România.

Tricolorii, în doar trei jucători încă din prima parte a meciului, după accidentarea lui Marian Cochela, au luat prin surprindere Germania printr-o energie fantastică și un efort colosal. Ai noștri au continuat în același ritm până la 14-14, când mai erau două minute și jumătate din meci.

În cele din urmă, mult mai experimentata și talentata națională a Germaniei s-a impus cu 21-16, într-un duel de tipul David versus Goliat. Robert Spoitoru a fost al treilea cel mai bun marcator al etapei, cu 16 puncte. Naționala noastră a reușit o singură victorie, în fața Turciei, în prima zi, 18-16 și se află pe locul cinci, după primele trei etape.

Festivalul urban de sport a durat trei zile

Meciurile din Liga Națiunilor au fost din nou un excelent prilej pentru comunitatea baschetului 3x3, disciplină olimpică, de a se aduna pentru trei zile în cadrul unui nou festival urban de sport marca Sport Arena Streetball.

Zona fanilor a fost principala atracție, acolo unde concursurile cu premii și activitățile sportive dedicate tuturor pasionaților de sport s-au ținut lanț. Spectatorii au avut ocazia să interacționeze cu jucătorii aflați pe terenul de încălzire, au participat la diverse jocuri și au avut parte de muzică non-stop.

Cei mai norocoși au avut ocazia să participe și la concursurile organizate chiar pe terenul de joc, amenajat în interiorul ParkLake Shopping Center.

Majorete și momente de acrobație

Artiștii Circului Metropolitan București au fost prezenți pentru a întreține atmosfera din pauzele meciurilor cu momente magice de acrobație și jonglerie.

Majoretele iSports Ploiești, precum și micile dansatoare de la ansamblul folcloric Drag de Măgurele au pregătit numeroase momente antrenante, cel mai gustat de public fiind o coregrafie realizată pe melodia care a făcut furori și la Euro 2024 printre fanii tricolorilor, Made in Romania.

Team Motivation, determinare și pasiune

Turneul din ParkLake Shopping Center a programat și un meci demonstrativ de baschet în scaun rulant între echipele Fundației Motivation România, denumite sugestiv Wheels of Change, respectiv Riders on the Storm. Un meci care a arătat că sportul este bun nu doar pentru sănătate ci și pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități. Organizația are drept misiune îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități. Printre programele principale ale Motivation România se numără donarea de echipamente de mobilitate și îndrumarea spre o viață independentă a celor care folosesc scaune rulant din cauza unor accidente.

Evenimentul FIBA 3x3 Youth Nations League, găzduit de ParkLake Shopping Center a fost organizat de către ACS Sport Promotion, Sport Arena Streetball și Federația Română de Baschet și finanțat de către Primăria Sectorului 3 București prin fonduri nerambursabile de la bugetul local. Partenerii evenimentului: Mastercard, Nike, BCR, BCR Leasing, BCR Asigurări de Viață – VIG, SMT Subaru, Tissot, Horizon, Kandia Dulce, Pep&Pepper, Gelateria La Romana.