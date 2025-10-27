search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sorin Huțanu a ratat titlul de campion în super rally la jumătate de secundă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Campion en-titre la categoria mașinilor cu tracțiune față în super rally, Sorin Huțanu a ratat al doilea titlu consecutiv la numai o jumătate de secundă, astfel că își va adăuga în palmares trofeul dedicat vicecampionului din acest an la super-competiția fondată de Mihai Leu în 2017.

image

Pentru a fi sigur că obține trofeul mult visat, Huțanu avea nevoie de o victorie la etapa finală de la București, găzduită în fața a aproape 10.000 de spectatori pe Calea Victoriei, pe un circuit stradal special amenajat.

Primul la antrenamentele oficiale, cu un timp de 02:16,555 la finalul celor 3,75 kilometri, pilotul bucureștean și-a îmbunătățit timpul în manșele de concurs, ajungând la 02:15,969, dar nu a fost suficient deoarece rivalul său, Claudiu Motoc, a ajuns la finiș cu jumătate de secundă mai repede, în 02:15,436.

Astfel, după cele 4 etape organizate la Alba Iulia, Timișoara, Hunedoara și București, Huțanu a strâns 68 de puncte, în condițiile în care a abandonat la prima etapă chiar înaintea manșelor de concurs din cauza unor probleme, deși avea detașat cel mai bun timp. Este al doilea loc pe podium ocupat de acesta după locul 3 la Grupa 3 din Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Aproape 10.000 de spectatori au fost prezenți la Trofeul UniCredit Leasing de la București, ajuns la ediția cu numărul 8. Printre cei care au mai luat startul se numără Simone Tempestini, Vali Porcișteanu, Bogdan Marișca, Radu Benea sau Costel Cășuneanu.

A fost o experiență inedită în acest an pentru mine. Am început târziu motorsportul, așa că singura concurență este chiar cu mine, să fiu mai bun decât cu un an înainte. Deși acum am luat titlul de vicecampion, timpii mei s-au îmbunătățit, mă simt mult mai matur la volan și cred că împreună cu echipa mea am progresat de la etapă la etapă”, a spus Huțanu.

Acesta și-a mai adăugat în palmares în actualul sezon și titlul de campion la echipe cu Hospice Casa Speranței în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă, acolo unde e coleg cu Radu Benea, Jerome France și Nicolas Benea.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
gandul.ro
image
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
mediafax.ro
image
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
fanatik.ro
image
China adună ca furnica și își face uriașe rezerve secrete. Planul pe șapte ani al lui Xi Jinping dă roade
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Profesoara videochatistă din Iaşi îşi spunea "vulpiţa sălbatică". Ar fi racolat eleve
observatornews.ro
image
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă
playtech.ro
image
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Armata Româna avertizează populația. Străzile se vor umple de convoaie și echipamente militare
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Ce relație are acum Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Și-a văzut copiii Alex Dobrescu de când e la închisoare?
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?