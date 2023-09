Cîrstea, ignorată de jurnaliști la US Open: Conferință incredibil de scurtă după meciul cu Muchova VIDEO

Sorana Cîrstea (33 de ani) a părăsit US Open 2023 după un meci dezamăgitor în care, mai ales acel primt set cu Karolina Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA), pierdut cu 0-6, a șocat. Pentru că a venit după patru partide în care sportiva din Târgoviște a jucat excelent. Dovadă și faptul că „Sori“ a avansat până în sferturi, cedând un singur set.

În noaptea de marți spre miercuri însă, românca a rezistat doar o oră și 39 de minute pe teren în duelul cu Muchova. Care a bătut-o pentru a patra oară în cinci întâlniri pe Cîrstea. După meci, conferința Soranei a fost una incredibil de scurtă. Pentru că un singur jurnalist i-a adresat întrebări, două la număr, iar discursul lui Cîrstea a durat... un minut și 26 de secunde. Prin comparație, când a câștigat meciul din optimi cu Bencic, românca a fost asaltată de întrebări la conferință, unde a vorbit 9 minute și 29 de secunde, după cum Adevărul a arătat aici.

Ce a spus Sorana Cîrstea la conferința de după eliminarea de la US Open?

*Cred că ea a fost jucătoarea mai bună în acest meci. Cu siguranță, m-a surclasat în ceea ce privește jocul. În primul set, la 3-0 pentru ea, cred că acolo a fost cheia... A fost un joc lung. Apoi, în următorul, am avut 40-15. Și apoi, 30-0. Așadar, puteam să fac 3-3. Dacă aș fi reușit asta, cu siguranță, meciul s-ar fi schimbat. Dar cred că, per total, ea a jucat foarte bine pe tot parcursul meciului. A avut o replică la toate mingile mele, la tot ce am încercat. Așa că, jos pălăria! Ea merită această victorie.

*Am jucat împotriva Karolinei (n.r. –Muchova) de câteva ori. Dar cu Coco (n.r. – Gauff) n-am jucat, ca să pot să spun cum va arăta meciul lor din semifinale. Va fi un meci dur. Tot ce pot să spun e că ea (n.r. – Karolina Muchova) a fost jucătoarea mai bună în partida cu mine. A fost mai bună ca mine.

