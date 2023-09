Cîrstea pleacă de la US Open cu capul sus: Lista impresionantă a realizărilor sale la New York

Visul american al Soranei Cîrstea (33 de ani) s-a încheiat după al 5-lea meci disputat pe tabloul US Open 2023. Înfrângerea cu Muchova, deși usturătoare, cu un 0-6 sec în primul set, n-ar trebui, totuși, să umbrească parcursul istoric al româncei la New York.

Iată doar un rezumat al plusurilor care pot fi trecute în dreptul lui „Sori“ după ultimul Grand Slam al sezonului:

*A fost singura româncă, dintre cele cinci aflate pe tablou, care a reușit să treacă de turul II. Begu (43 WTA), Ruse (167 WTA) și Bogdan (60 WTA) s-au oprit după primul meci, iar Țig (700 WTA) a fost învinsă în runda a doua.

*Trei din cele patru victorii ale Soranei la New York au fost fără set pierdut. Iar partida câștigată cu Rybakina (4 WTA) echivalează cu cea mai mare victorie a româncei din carieră, având în vedere locul ocupat de adversara ei în clasamentul WTA, plus faptul că meciul s-a jucat la un Grand Slam.

*La a 17-a participare la US Open, Cîrstea a obținut și cel mai bun rezultat, atingerea sferturilor. Potrivit Eurosport, la 33 de ani şi 5 luni, „Sori“ a devenit cea mai în vârstă jucătoare calificată vreodată în premieră în ultimele opt la Flushing Meadows. În precedentele ei 16 participări la New York, Cîrstea atinsese turul III în trei rânduri (2009, 2019, 2020).

*US Open 2023 a fost un câștig și din punct de vedere financiar pentru sportiva născută la Târgoviște. Pentru că atingerea sferturilor, într-o ediție cu premii-record, i-a adus Soranei un cec în valoare de 455.000 de dolari! Ca de obicei însă, Cîrstea nu rămâne cu toți banii, în condițiile în care aproape jumătate din premiile oferite în turnee se duc pe taxe și pe cheltuielile aferente participării. Chiar și așa, Sorana traversează cel mai bun sezon din punct de vedere financiar din ultimii ani. În acest moment, după parcursul de la US Open, ea a ajuns la 1.459.955 de dolari! Vorbim despre premiile adunate în competițiile din actuala stagiune. Și, fiind o veterană a circuitului WTA, ea se apropie de pragul de 9 milioane de dolari din premii. După US Open, bilanțul ei în ierarhia all-time a banilor e de 8.935.462 de dolari.

*Cu 30 de victorii și 19 înfrângeri în acest sezon, Cîrstea va ocupa locul 26 WTA, începând de luni, când vor fi actualizate ierarhiile WTA și ATP după US Open.

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Sferturi (2023)

Sorana Cîrstea la US Open 2023

*Turul I: 6-2, 6-3 cu Day (93 WTA)

*Turul II: 6-3, 6-4 cu Kalinskaya (89 WTA)

*Turul III: 6-3, 6-7, 6-4 cu Rybakina (4 WTA)

*Optimi: 6-3, 6-3 cu Bencic (13 WTA)

*Sferturi: 0-6, 3-6 cu Muchova (10 WTA)