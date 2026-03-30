Bătăile încasate la arabi i-au făcut otită lui Șumudică. Antrenorul a ajuns la urgență la spital

Marius Ninel Șumudică (55 de ani) s-a dus de urgență la spital, acuzând dureri cauzate de otită, susține fanatik. Tehnicianul se află în țară, după ca a fost data afară de Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită pe care o preluase la începutul anului.

Marius Șumudică a plecat de la Al-Okhdood, după 14 meciuri în care a înregistrat 10 eșecuri, două remize și două victorii. Șumudică a lăsat echipa pe locul 17 în clasamentul din Arabia Saudită, cu 13 puncte.

„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al Okhdood. Le multumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită.

Sunt liber până în vară, nu o să semnez cu nimeni până atunci. Au contat foarte mult și problemele familiale pe care le am, e vorba de tatăl meu, e de notorietate lucrul acesta.

Am simțit că depărtarea era foarte mare și, pe lângă faptul că nici rezultatele nu erau cele așteptate, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă, să fiu lângă familie în aceste momente. Sunt un antrenor liber și vom vedea ce va fi în continuare”, a declarat Marius Șumudică.

Problemele lui Șumi vin la o zi după cele ale mentorului său, Mircea Lucescu (80 de ani), cu care a colaborat la Rapid.