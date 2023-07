Simona Halep, antrenament în secret la Monte Carlo, înainte de audiere. Partenera-surpriză a româncei

Înainte să ajungă la Londra pentru audierile în cazul de dopaj, Simona Halep s-a oprit la Monte Carlo, pentru câteva ședințe de pregătire în compania lui Caroline Wozniacki. Atât sportiva română, cât și jucătoarea daneză, retrasă în 2020, își doresc să revină în circuitul WTA.

Simona Halep și Caroline Wozniacki s-au ajutat reciproc, înainte ca românca să fie audiată la tribunalul de la Londra, în procesul de dopaj, chiar dacă între ele există o rivalitate sportivă veche de 5 ani, după ce sportiva noastră a pierdut finala la Australian Open 2018 și a rămas cu un gust amar după meciul cu frumoasa daneză.

Ele s-au duelat în finala de la Antipozi în 2018, Caroline Wozniacki având câțtig de cauză, cu 7-6(2), 3-6, 6-4. Acum, cele două staruri au disputat un meci de antrenament, în secret, la Monte Carlo, iar informația a fost dezvăluită abia după ce rivala Simonei Halep și-a anunțat planul de a reveni în circuitul WTA.

Fratele Carolinei, Patrik, a declarat, la TV2 DK, că sora lui s-a antrenat cu Simona Halep și cu Donna Vekic la Monte Carlo. În timpul petrecut în principat, românca s-a mai antrenat și cu Marta Kostyuk, partenera de dublu a Gabrielei Ruse.

Simona Halep a declarat în trecut că își dorește revanșa după finala dramatică pierdută în urmă cu cinci ani la Australian Open. „Cu Caroline aș vrea să mai joc un meci! Finala de la Australian Open, pierdută la limită, mi-a rămas în cap. Mi-aș mai fi dorit să joc un meci cu ea, o finală. Nu zic nu să nu se întoarcă, e foarte fit, arată foarte bine și continuă să se antreneze”, a spus Simona Halep pentru ProSport.

Caroline Wozniacki a hotărât să revină în circuitul WTA în luna august, la Openul Canadei, după care va juca la US Open. ”Există o atmosferă electrizantă la New York de care nu mă pot sătura și am jucat atât de bine acolo. Voi începe să joc la Montreal doar ca să revin în circuit, apoi ne vom îndrepta cu toții la New York. După aceea, voi avea câteva luni să mă pregătesc pentru Australia. Jocurile Olimpice de la Paris sunt cu siguranță un obiectiv”, a declarat Wozniacki.