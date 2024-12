Simona Halep a făcut publică lista celor 8 jucătoare care au votat împotriva sa

După ce a reușit să convingă TAS și să revină în teren după cazul de dopaj în care a fost implicată, Simona Halep a dezvăluit pentru The Telegraph că a încercat să revină pe locul din clasament în care se afla înainte de suspendare. Nu a avut succes în fața WTA și a Consiliului Jucătoarelor, care a votat împotriva acestui demers.

La 33 de ani, Simona Halep se află în prezent în imposibilitatea de a participa la turneele importante, pentru că se află pe locul 879 WTA. Jucătoarea de tenis a încercat să revină pe locul pe care se afla înainte de suspendare, al 7-lea, dar Consiliul Jucătoarelor nu a fost de acord. Românca a distribuit astăzi lista colegelor care i-au spus nu.

Victoria Azarenka (20 WTA), Caroline Garcia (48 WTA), Madison Keys (21 WTA), Jessica Pegula (7 WTA), Donna Vekic (19 WTA), Daria Saville (106 WTA), Gabriela Dabrowski (3 WTA la dublu) și Aleksandra Krunic (67 WTA la dublu) au votat împotriva lui Halep.

„După ce am fost lăsată să joc, şi s-a decis doar o interdicţie de nouă luni, am cerut înapoi clasamentul, pentru că acum îmi dau seama cât de dificil este să aştepţi un wild card. Trebuie să te gândeşti: «Cum ar trebui să mă antrenez? Cum să mă pregătesc?». Toate astea sunt foarte obositoare.

Simona Halep speră să obțină 900 de puncte

Consiliul Jucătoarelor nu a vrut să-mi dea clasamentul pe care îl aveam în iulie anul trecut şi nici WTA nu a fost de acord. Aşa că acest lucru a fost foarte dezamăgitor, pentru că eu chiar simt şi chiar cred că merit să mi-l recuperez. Nu m-am uitat niciodată la puncte în toată viaţa mea. Dar acum am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în Top 100. Sunt aproximativ 900, aşa că voi vedea. Dacă sunt suficient de bună, voi fi acolo”, a dezvăluit Simona Halep pentru The Telegaph.