Halep este cu nervii la pământ. Cazurile Sinner și Swaitek au aruncat-o în depresie

Simona Halep, 33 de ani, fierbe în suc propriu, după recentele cazuri de dopaj, cel al italianului Jannik Sinner și al polonezei Iga Swiatek, tratate cu blândețe de forurile mondiale.

Aflată în cantonament de pregătire pentru noul sezon la Dubai, unde deține un apartament, sportiva din Constanța spune că nu poate dormi în perioada aceasta. Asta după ce ea a fost aspru pedepsită pentru o neglijență, în timp ce actualii lideri mondiali din tenis, la feminin și la masculin, au fost tratați cu blândețe, primind câte o lună de suspendare.

„Am simţit că ei (n.r. - ITIA) au fost nedrepţi cu mine înainte, dar acum este chiar mai mult. Am fost atât de supărată şi atât de tristă când am văzut situaţia. Este pur şi simplu inacceptabil, din punctul meu de vedere!

Da, iar nu pot să dorm. Mi-am pierdut somnul timp de doi ani în timpul procesului. Apoi mi-am revenit. Şi acum, după (n.r. ce s-a întâmplat), pentru câteva zile, da, l-am pierdut din nou. Toată gândirea negativă, gândurile negative, nu este uşor de gestionat.

Am auzit că unii oameni au spus că nu am descoperit contaminarea mai repede. Dar substanţa (n.r. - Keto MCT) pe care o aveam era atât de greu de găsit. O găseşti în China sau în altă parte, nu ştiu exact, şi a fost nevoie de timp pentru a fi livrată, astfel încât să poată face testul. Nu a fost vina mea pentru că nu am vrut să găsesc, înţelegeţi ce vreau să spun.

Am spus «Dacă în cele din urmă credeţi că sunt vinovată, luaţi punctele înapoi şi toţi banii şi totul, dar lăsaţi-mă să joc», pentru că voiam să păstrez ritmul. Am cerut asta de vreo două sau trei ori, dar acum (n.r. - Sinner și Swiatek) au putut juca. Jucătoarea, nu vreau să dau numele, ştiţi despre cine vorbesc, a avut o suspendare de trei săptămâni, apoi a jucat la două turnee, iar apoi a primit o nouă suspendare. Ce este asta? Adică, nu înţeleg. Aşa că simt că nu este corect”, a declarat Simona Halep pentru publicația britanică The Telegraph.