Cum i-a răspuns Simona Halep lui Ion Țiriac, după ce a fost criticată de miliardar

Un apropiat al Simonei Halep, Ion Țiriac nu s-a sfiit să critice abordarea sportivei în acest sezon, după ce a scăpat de suspendarea în cazul de dopaj. Din luna martie, jucătoarea de tenis a avut doar 5 partide - din care a pierdut 4 -, stând mereu în așteptarea unor invitații.

Omul de afaceri a declarat că Simona Halep trebuia să-și facă o altă strategie, și anume să o ia de jos și să joace în calificări la cât mai multe turnee, dar și să stea 9 ore în fiecare zi pe terenul de antrenament.

”Eu am fost un bun jucător de tenis, nu grozav. Nu am avut talentul lui Năstase, dar am muncit foarte mult. Dacă am fost undeva foarte bun şi sunt foarte arogant, nimeni nu are cinci copii pe care i-a făcut campioni mondiali, eu îi am. Începând de la Becker, terminând cu Villas. Prin muncă i-am făcut pe toţi, m-am ferit mereu, am avut jucători cu talent mare, am preferat munca.

Simona Halep trebuie să joace și în calificări

E imposibil să stai pe tușă doi ani de zile (n.r. – referitor la Simona Halep) fără să începi de la zero. Începând de la zero însemna să joci calificări în 200 de turnee, să ai cel puţin 50 până la 100 de meciuri, să-ţi spună din scaun 15-0, 30-0, să te obişnuieşti cu asta”, a declarat zilele trecute Ion Țiriac.

Simona Halep i-a răspuns miliardarului, postând mai multe fotografii de la antrenament în care e stoarsă de puteri. Aflată la Dubai pe final de an, constănțeanca a arătat că a avut o sesiune grea de antrenament, care a lăsat-o fără suflu, exact cum o îndemna mentorul ei.

Jucătoarea de 33 de ani a încheiat sezonul 2024 pe poziția 879 în clasamentul WTA, astfel că în stagiunea următoare ori va sta la mâna organizatorilor pentru a fi invitată la turnee, ori o va lua de jos și va juca și în calificări pentru a ajunge pe tablourile principale.