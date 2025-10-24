Sepsi, în mijlocul unui scandal de 30 de milioane € cu o pensiune din Satu Mare

Iancu Guda, expert economic și consilier al premierului Ilie Bolojan, a vorbit despre datoria de 30 de milioane de euro a clubului Sepsi către o pensiune din Satu Mare.

Sepsi beneficiază de unul dintre cele mai moderne stadioane din România, finanțat integral de guvernul maghiar, cu suma de 30 de milioane de euro. Recepția arenei a fost făcută pe o pensiune locală, un artificiu financiar folosit pentru a evita plata tuturor taxelor aferente unei astfel de construcții.

Datoria apare acum în bilanțul clubului ca sumă datorată asociației cu scop hotelier. Iancu Guda a criticat lipsa de „fair-play” a echipelor care apelează la astfel de metode pentru a reduce cheltuielile fiscale, potrivit iAMsport.

Iancu Guda: Ce fair play e ăsta? Unii cu bani de la primărie, alții fără?

Remus Răureanu: Unii cu bani din Ungaria... Sepsi a anunțat acum buget anual de șase milioane de euro în Liga 2, cel mai mare din istoria competiției.

Iancu Guda: Cred că au mai mult decât toate la un loc! Exagerez, dar ce fair play e ăsta?

Iancu Guda: ”Un non-profit cu 3 angajați s-a trezit cu stadion de 30.000.000 de euro”

Iancu Guda: Plus stadion făcut tot de guvernul maghiar, printr-o fundație, o asociație non-profit, ca să nu fiscalizeze cum trebuie investiția în acea infrastructură. Nu intru acum în calcule, dar era făcută printr-o asociație cu scop hotelier.

Remus Răureanu: O pensiune de prin Satu Mare.

Iancu Guda: Da, exact! Era un non-profit din Satu Mare cu trei angajați și s-a trezit cu un stadion de 30 de milioane de euro, dacă îmi aduc bine aminte.