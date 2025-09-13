search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
Schimbare istorică în patinajul artistic din Finlanda. Primele partenere de același sex au primit undă verde pentru participarea în competiții

Publicat:

Millie Colling și Emma Aalto, două dansatoare profesioniste pe gheață, vor deveni prima echipă de același sex care va participa la competițiile de mare anvergură. Cele două sportive au primit undă verde din partea Federației de patinaj din Finlanda pentru a concura, împreună, în calificările pentru campionatele naționale programate în acest an.

Emma Aalto și Millie Colling participă împreună în competițiile din Finlanda Foto/kirkkojakauunki.fi
Emma Aalto și Millie Colling participă împreună în competițiile din Finlanda Foto/kirkkojakauunki.fi

Prin urmare, cele două tinere, în vârstă de 20 și 19 ani, au reușit să producă o modificare istorică în regulamentul patinajului artistic din Finalnda.

Millie Colling, născută în Anglia, dar și Emma Alto, de origine finlandeză, au insistat pentru modificarea regulii care nu permitea, inițial, ca un cuplu de același sex să participe în cadrul competițiilor oficiale.

Susținute necondiționat de către antrenorul lor, Neil Brown, acestea au convins Federația să accepte ideea cum că partenerii de dans pe geață nu ar trebui să fie definiți de genul lor. În acest context, oficialii au decis ca parterii de dans din competițiile oficiale să fie identificați ca fiind patinator A și patinator B, în loc de bărbat și femeie.

„Dacă faci parte dintr-o echipă netradițională, nu înseamnă că ești homosexual!”

Millie Colling consideră că a existat „o concepție greșită comună” asupra echipelor formate din participanți de același sex. Sportiva cu origini britanice vrea să distrugă ideea cum că participanții de același sex sunt, automat, homosexuali.

Există mulți sportivi homosexuali și îi admirăm cu adevărat. Dar nu este adevărat că, pentru a face parte dintr-o echipă netradițională, trebuie să fii homosexual.

Unul dintre noi conduce, celălalt urmează, unul ridică, celălalt este ridicat. Avem o masă corporală destul de similară, așa că, din punct de vedere tehnic, există unele diferențe, dar totuși facem același lucru!”, a mai admis Millie Colling, conform The Guardian.

„Vrem să oferim posibilități tuturor!”

De asemenea, Emma Aalto susține diversitatea și incluziunea în sport, dansul pe gheață devenind un exemplu elocvent al modului în care expresia artistică și performanța atletică pot depăși barierele convenționale.

„Ideea este să oferim posibilități tuturor, nu doar persoanelor homosexuale. Dansul pe gheață cu un partener de același sex nu era neapărat diferit. Fiecare parteneriat este diferit.

Fiecare cuplu are propriile puncte forte și puncte slabe, iar programele lor sunt construite în jurul acestor puncte forte și puncte slabe. Dansul pe gheață este un sport cu adevărat individual, fiecare cuplu este unic, iar noi suntem doar un alt cuplu unic!”, a menționat Emma Aalto, conform aceleiași surse.

Dezamăgire pe ultima sută de metri

Chiar dacă au primit undă verde din partea Federației, pentru cele două nu va putea fi posibilă participarea la competiția națională din decembrie, deoarece aceasta necesită modificări suplimentare greu de realizat într-un timp scurt.

„Federația a spus că încă nu putem face asta, dar ținem pumnii pentru viitor. Nu ne așteptăm să câștigăm, dar suntem entuziasmate să câștigăm. Când suntem pe gheață, nu mai suntem versiunile noastre normale. Pe gheață poți fi orice vrei!”, a încheiat Millie Colling.

Cele două sportive s-au inspirat din actul fostei dansatoare olimpice pe gheaţă, Madison Hubbell, care s-a alăturat Gabrielei Papadakis, campioană olimpică la Beijing 2022, și lui Guillaume Cizeron, într-un spectacol de gală dedicat promovării parteneriatelor între persoane de acelaşi sex, în patinajul artistic de competiţie.

Sport

