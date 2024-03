Scapă Halep de eticheta de dopată? Răspunsul comentatorului Cristian Mîndru lămurește subiectul EXCLUSIV

Cazul de dopaj care a avut-o în prim-plan pe Simona Halep (32 de ani) a împărțit România în două tabere, ca în mai toate subiectele de interes național la noi în care participanții în discuție își susțin punctul de vedere cu patos, depășind de multe ori limitele bunului simț.

E suficient să parcurgi acum, timp de câteva minute, comentariile postate pe rețelele de socializare și la articolele despre Halep ca să te convingi de nivelul înfiorător de exprimare. În acest peisaj, care îți întoarce stomacul pe dos, jurnalistul TVR, Cristian Mîndru, a reușit să-și păstreze echilibrul din prima zi în care a apărut acest caz Halep. Motiv pentru care „Weekend Adevărul“ l-a contactat acum pentru a-i afla punctul de vedere vizavi de verdictul final venit de la Lausanne.

„Weekend Adevărul“: Ce impresie ți-a lăsat această poveste pe care ai urmărit-o, la fel ca noi, de un an și jumătate?

Cristian Mîndru: Decizia TAS e o victorie mare a Simonei! În primul rând, o reabilitare pentru că sentința TAS și motivarea parțială fac lumină în legătură cu ceea ce credeam noi sau ceea ce se specula mult. Mă refer aici la prima sentință de la Sport Resolutions, cu suspendarea de 4 ani, cu problema pașaportului biologic. Prin decizia TAS se demonstrează, practic, că această poveste nefericită s-a născut din cauza unui supliment contaminat, că n-a existat elementul de intenție, că a fost o greșeală neintenționată a echipei. Pe care, din păcate, Simona a plătit-o foarte scump. De altfel, în ultimul an și jumătate am și spus-o în mod repetat: Simona nu merită ce i se întâmplă. Iar acum s-a dovedit exact treaba asta.

Cum îți explici că două instanțe diferite s-au uitat la același dosar și au ajuns la concluzii diametral opuse?

E foarte ciudată chestiunea asta. Știam că la TAS se va judeca de la zero. Dar noi, cei de afară, nu cunoaștem toate dedesubturile, sunt foarte multe probe științifice acolo în dosar. Care poate că ne depășesc și pe noi. Dar, chiar și așa, într-adevăr cele două decizii, de la Sport Resolutions și TAS, se bat cap în cap. Dar eu am convingerea că varianta reală, cea adevărată e cea finală, de la TAS. Problema cea mare e însă alta. Se creează un precedent. Cazul Halep e primul în care un sportiv e suspendat și stă mai mult decât perioada suspendării după recurs. Ori de aici ar trebui să învățăm niște lucruri. ITIA și Sport Resolutions, în prima instanță, au lungit lucrurile foarte mult cu amânări repetate. Practic, cele două organisme s-au antepronunțat în cazul Halep! Au spus ceva de genul: <<Lungim puțin, că tu, oricum, ești vinovată și o să stai suspendată, cât lungim noi procesul>>. Nu e OK treaba asta! Și PTPA, Asociația Jucătorilor Profesioniști, fondată de Novak Djokovici, vrea să ia drept exemplu acest caz Halep și să încerce să schimbe puțin lucrurile. Pentru că procedurile birocratice în astfel de situații durează foarte mult. Iar în cazul jucătorilor, pentru că vorbim despre niște cariere care durează doar câțiva ani, lucrurile trebuie să se miște mai repede. Într-un timp rezonabil. Adică, dacă ne uităm pe cronologia cazului Halep, ea a aflat că a picat testul antidoping în octombrie 2022 și a primit decizia Sport Resolutions abia pe la mijlocul lunii septembrie, în 2023. După 11 luni! E foarte mare această perioadă de așteptare. Și, după așteptarea pentru recurs, audieri și așa mai departe, iată unde s-a ajuns. La o situație unică și anormală din care singurul om care a pierdut e Simona.

Avocatul Cristian Cernodolea a spus pentru „Adevărul“ că Halep e victima intențiilor malițioase ale ITIA. Impresia mea e că acest for a vrut să-și facă un nume pe cârca Simonei. Ești de acord?

N-am dovezi în acest sens și n-aș putea spune treaba asta cu certitudine. Dar nu e exclusă o asemenea variantă. ITIA e un for cu foarte mulți bani, cu mare influență, are multe cazuri pe rol. Cazul Simonei a fost, într-adevăr, cel mai mare pentru ITIA. Așa că nu e exclus ce spui tu. Mai ales dacă ne amintim de amânările repetate până a fost exasperată Simona și a ieșit în presă. Imediat, ITIA a scos al doilea cap de acuzare, cu pașaportul biologic. Care acum, din ce ne zice TAS, se dovedește că a fost, de fapt, un balon de săpun. De aceea spun că avem motive să credem că ITIA a prins un pește mare cu cazul Halep și a vrut să dea un exemplu, chiar cu prețul de a forța niște regulamente și niște proceduri.

Rămâne această pată cu dopajul pe CV-ul lui Halep sau decizia TAS o va șterge?

Pentru un om rațional, după sentința TAS și motivarea publicată, care are două pagini și e în engleză, dar traducerea se poate face și cu Google translate (râde)... Deci, orice om cu logică poate vedea că Simona n-a avut nici cea mai mică intenție de a folosi substanțe dopante. Că vorbim despre contaminare. Sentința TAS dovedește treaba asta! Bineînțeles, regulamentul Agenției Mondiale Antidoping spune că ești direct responsabil, tu ca sportiv, de ce se găsește în organismul tău. De aceea, a și primit Simona această suspendare de 9 luni. Dar, foarte important: din cauza unui produs contaminat! În mod normal, Simona ar trebui să scape de orice pată din punctul meu de vedere. Am avut contact cu ea, de-a lungul anilor, și bag mâna în foc pentru corectitudinea ei. Simona nu lua o sticlă de apă, dacă era desfăcută! Era foarte atentă la astfel de detalii și e un profesionist desăvărșit. Dar, având în vedere vremurile pe care le trăim, cu rețelele de socializare, cu toată nebunia din jur, în continuare, vor fi oameni care vor crede că Simona s-a dopat. Și, până la urmă, orice om important de pe această lume are susținători, dar și contestatari.

Comentezi și vezi zeci de meciuri pe lună. Ce șanse are Halep în actualul circuit WTA?

Știu că ea s-a antrenat, are un preparator fizic cu care a lucrat, are fizioterapeut, s-a pregătit în Dubai. Sunt convins că va face tot ce depinde de ea pentru a reveni în forță. Până la urmă, n-are nimic de dovedit nimănui. Această revenire e doar o provocare personală pentru Halep. Pentru că va dori să se convingă de faptul că mai poate juca la nivel înalt. La cum văd eu tenisul feminin actual sunt, într-adevăr, câteva jucătoare foarte bune, câteva tinere apărute în circuit în acest an și jumătate în care Simona a stat. Dar Halep, dacă reușește să-și regăsească acel tenis al ei de nivel optim, poate reveni, fără probleme, în Top 10! În cât timp? Asta nu știu să spun. Îi trebuie acum, repede, un antrenor bun. Dar, repet, la cum arată tenisul feminin actual, Simona poate reveni în Top 10. Și știu că e foarte motivată pentru că își dorește să meargă la Jocurile Olimpice de la Paris. Iar pentru asta are nevoie de urcare în clasament prin rezultate foarte bune în viitorul apropiat. Cu condiția să primească și wild-card-uri la turnee importante. Cum s-a întâmplat deja la Miami. Eu sunt convins că le va primi pentru că e un nume mare, un fost lider mondial.

Lămurește-mă, te rog, cu o chestiune: e posibil ca Halep să primească înapoi punctele pe care le avea în iulie 2023, când i-a expirat, teoretic, suspendarea de 9 luni?

Aici, e o situație inedită. Eu am răsfoit și <<Biblia>> WTA, mă refer la regulamentul lor. Sunt vreo 600 de pagini dintre care vreo 30 despre punctajul din clasamentul mondial. Nicăieri nu e prevăzută o asemenea situație ca cea din cazul Halep! Cel puțin, eu n-am găsit vreo referire la un asemenea caz, dar poate că mi-a scăpat, dacă există așa ceva în regulament. În orice caz, din punct de vedere juridic, eu cred că Halep trebuie repusă în situația din data de 6 iulie 2023 când i-a expirat suspendarea de 9 luni. În săptămâna respectivă, cu punctele pe care încă le mai avea, ea era pe locul 54 WTA! Pentru că mai avea punctele de la Toronto, unde a câștigat trofeul înainte de suspendare. De aceea spun că, în mod normal, ea ar trebui să revină acolo. WTA ar trebui să-i dea acel loc 54 prin ceea ce se numește „protected ranking“. Clasament protejat, adică, așa cum e prevăzut în regulament. E o chestiune care se întâmplă în cazul jucătorilor accidentați. Revenind la Simona, nu știu dacă va face vreun demers în acest sens, dar mie mi s-ar părea normal ca ea să plece de acolo, de pe locul 54, cu punctele pe care le avea pe data de 6 iulie 2023.

29

august 2022 e data ultimului meci jucat de Simona Halep, în turul I, la US Open. În acel moment, ea ocupa locul 7 în lume.

Cifrele altor jucătoare revenite după absențe lungi

Nume Vârstă Clasarea actuală

Jennifer Brady (SUA) 28 de ani 230 WTA

Caroline Wozniacki (Danemarca) 33 de ani 204 WTA

Naomi Osaka (Japonia) 26 de ani 287 WTA

Angelique Kerber (Germania) 36 de ani 607 WTA

Elina Svitolina (Ucraina) 29 de ani 17 WTA

Sportivele din categoria +30 de ani în Top 50 mondial

5. Jessica Pegula (SUA, 30 de ani)

18. Petra Kvitova (Cehia, 33 de ani)

22. Sorana Cîrstea (România, 33 de ani)

24. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, 33 de ani)

26. Caroline Garcia (Franța, 30 de ani)

30. Victoria Azarenka (Belarus, 34 de ani)

37. Lesia Tsurenko (Ucraina, 34 de ani)

39. Karolina Pliskova (Cehia, 31 de ani)

44. Sloane Stephens (SUA, 30 de ani)

46. Tatjana Maria (Germania, 36 de ani)

48. Arantxa Rus (Olanda, 33 de ani)