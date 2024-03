Halep traumatizată: schimbarea radicală care arată cât a fost afectată Simona de povestea cu dopajul

Episodul teribil care a marcat viața Simonei din octombrie 2022 până acum explică și modul total diferit în care ea vede legătura ei cu sportul de performanță.

Pentru că, atunci când era pe val, constănțeanca repeta, periodic, că abia așteaptă să-și pună racheta în cui și să-și facă o familie cu mulți copii. Iată doar două dintre afirmațiile făcute de Halep, înainte de pandemia care a oprit tenisul jumătate de an și apoi suspendarea care a eliminat-o din circuit:

*Halep în februarie 2018: Patru-cinci ani voi mai juca sigur, dar când o să fac un copil, n-aş mai vrea să să mai revin şi să joc. Sunt multe jucătoare care îşi iau copiii la turnee, dar eu n-aș face asta.

*Halep în ianuarie 2019: Mai am câțiva ani în tenis și vreau să mă dezvolt și în alte privințe. În 10 ani, mi-aș dori să am trei copii, o familie frumoasă și să fiu retrasă din tenis, știind că am dat totul.

Acum, din vocabularul Simonei a dispărut cuvântul „retragere“. La 32 de ani, după tot ce i s-a întâmplat, ea și-a redescoperit pofta pentru tenis. Dovadă și declarațiile ei, joi, la revenirea în țară. Halep s-a întors din Emirate – se antrena la Dubai – pentru a-și pregăti plecarea în Statele Unite. Pentru că i s-a ivit șansa de a juca la Miami Open. Aici, a evoluat ultima dată în 2019, când a fost eliminată în turul III. Dar „Simo“ are amintiri frumoase la Miami. Unde a făcut semifinalele în două rânduri, în 2019 și 2015.

„Îmi doresc să joc la Miami. Mai întâi însă, am nevoie de 2-3 zile să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire fizică bună, dar ţinând cont că n-am jucat un an şi aproape şapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să revin în turnee“, a spus Halep în fața reporterilor.