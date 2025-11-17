România U-20, rezultat de senzație contra Portugaliei. Tricolorii lui Iencsi au oprit șirul înfrângerilor

În Liga Elitelor, naționala de fotbal U-20 a României a remizat astă-seară, scor 1-1, cu Portugalia, liderul grupei. Meciul s-a jucat pe stadionul „Juventude Sport Clube” din Evora și s-a terminat cu scorul de 1-1.

Lusitanii au început tare și în minutul 15 conduceau deja cu 1-0. Echipa lui Adrian Iencsi (50 de ani) a egalat până la pauză prin Darius Fălcușan (min. 25), jucătorul de 19 ani al Universității Craiova și a rezistat presiunii. După pauză nu s-a mai marcat.

În clasament, Portugalia, singura neînvinsă, este prima, cu 16 puncte adunate în 6 etape, urmată de Germania, cu 12 puncte.

România este penultima clasată. Are două puncte, adunate în patru runde, golaveraj 4-14. Ultima clasată este Italia, fără niciun punct în trei jocuri.

Până acum, România a remizat și a pierdut cu Cehia, 2-2 și 1-5, și a cedat în fața Germania, scor 0-6.

Următoarele jocuri sunt programate la finalul lunii martie anul viitor, cu Polonia (acasă) și cu Elveția (deplasare).