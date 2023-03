România poate prinde aripi spre Euro 2024: Amănunt crucial înaintea partidelor cu Andorra și Belarus

În conferința sa alarmistă, în care a vorbit despre meciul cu Andorra ca o mare provocare pentru echipa națională, Dan Petrescu a rostit, totuși, și o idee corectă, cu referire la partidele din această lună: „Nu contează cum jucăm. Să câştige 6 puncte şi asta e. Dacă n-ai 6 puncte, începi cu stângul“.

Într-adevăr, România e „condamnată“ să aibă punctaj maxim, după confruntările cu Andorra și Belarus. Pentru că meciurile cu adevărat grele din această campanie vor urma din iunie încolo. Și mai e un amănunt important: de câte a început bine o campanie de calificare, naționala a și ajuns, ulterior, la turneul final. Ultima dată, acest lucru s-a întâmplat în mandatul lui Victor Pițurcă, în debutul preliminariile Euro 2016. Atunci, cu șapte puncte strânse după primele trei meciuri, tricolorii au ajuns la Campionatul European găzduit de Franța, chiar dacă Piți a plecat la Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită) și a fost înlocuit de Anghel Iordănescu, în continuarea campaniei de calificare.

În schimb, când am pornit cu stângul, ulterior, ne-am și dus în cap. Ultimul exemplu e ce s-a întâmplat în preliminariile Mondialului din 2022, atunci când am luat doar trei puncte din primele nouă puse în joc și am încheiat grupa sub Germania și Macedonia de Nord.

Cum a început naționala ultimele campanii de calificare

Mondialul din 2022 (Selecționer: Mirel Rădoi)

*25 martie 2021: România – Macedonia de Nord 3-2

*28 martie 2021: România – Germania 0-1

*31 martie 2021: Armenia – România 3-2

Euro 2020 (Selecționer: Cosmin Contra)

*23 martie 2019: Suedia – România 2-1

*26 martie 2019: România – Feroe 4-1

Mondialul din 2018 (Selecționer: Christoph Daum)

*4 septembrie 2016: România – Muntenegru 1-1

*8 octombrie 2016: Armenia – România 0-5

*11 octombrie 2016: Kazahstan – România 0-0

Euro 2016 (Selecționer: Victor Pițurcă)

*7 septembrie 2014: Grecia – România 0-1

*11 octombrie 2014: România – Ungaria 1-1

*14 octombrie 2014: Finlanda – România 0-2

Lotul României

*Portari: Niță (Pardubice), I. Radu (Auxerre), H. Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Drăgușin (Genoa), Burcă (CFR Cluj), Ștefănescu (Sepsi), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: Sorescu (FCSB), Cicâldau (Ittihad Kalba), M. Marin (Pisa), T. Băluță (Farul Constanța), Olaru (FCSB), R. Marin (Empoli), Șut (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Moruțan (Pisa), Al. Dobre (Famalicão), Man (Parma), Oct. Popescu (FCSB)

*Atacanți: Tănase (Al Jazira), Alibec (Farul Constanța), L. Munteanu (Farul Constanța)

*Louis Munteanu l-a înlocuit pe George Pușcaș, după ce acesta a devenit indisponibil din cauza unei accidentări.

Programul complet al grupei I

*25 martie: Belarus – Elveția (19.00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21.45)

*28 martie: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21.45)

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)

Se califică primele două clasate în fiecare din cele zece grupe preliminare.

Programul transmisiunilor primelor două partide ale tricolorilor: meciul cu Andorra va fi pe Antena 1, iar cel cu Belarus se va vedea pe Prima TV.