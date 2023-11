România i-a lăsat un gust amar italianului Daniel Boloca: Mărturia sa în presa din Cizmă

România are o arie extinsă de selecție printre cei care au părăsit țara, în căutarea unui trai mai bun. Diaspora românească e tot mai mare, ceea ce, din păcate, denotă nemulțumirile unor oameni care consideră că, în țară, se cam luptă cu morile de vânt. Chiar și așa, uneori, ei își îndrumă copiii spre loturile României în diferite sporturi. Așa cum s-a întâmplat și cu mijlocașul Daniel Boloca (24 de ani), născut în Italia, la Chieri.

Boloca, legitimat la Sassuolo și cotat la 8 milioane de euro de transfermarkt.com, a fost convocat de Edward Iordănescu (45 de ani) în campania din Liga Națiunilor. Atunci, a fost lăsat pe banca de rezerve în victoria cu Bosnia (4-1), în septembrie 2022. Două luni mai târziu, în noiembrie, Boloca a fost convocat și pentru amicalele cu Slovenia (1-2) și cu Moldova (5-0). În primul meci, a bifat 6 minute, iar în al doilea, din nou, a rămas pe bancă. Minutele cu Slovenia s-au dovedit a fi și singurele pentru el sub tricolor. Pentru că, ulterior, Boloca a anunțat că nu va mai veni la naționala României, sperând să joace pentru Italia.

Acum, în dialog cu Cronache di Spogliatoio, Cronici de Vestiar în traducere, mijlocașul de 24 de ani a rememorat experiența nefastă trăită în România. Declarațiile sale au fost preluate de gsp.ro și demonstrează că adaptarea la realitatea românească poate fi dificilă, inclusiv pentru un tânăr născut din părinți români.

Ce a spus Daniel Boloca?

*Prima convocare a venit din România, părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia ca extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că voi fi chemat la o echipă națională. A fost o senzație foarte frumoasă pentru ai mei. Eu nu eram foarte sigur, aveam unele dubii. M-am certat cu ei și le-am zis că eu nu vorbesc limba, în casă discutăm mereu în italiană și, uneori, mai scapă un cuvânt românesc. Înțeleg când vorbesc, dar... Sunt născut în Italia... Era o ocazie unică și părinții mei erau foarte mulțumiți. Așa că am acceptat.

*Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala comisă. Nu înțelegeam nimic și ei mai vorbeau și repede. Mă trezeam la prânz sau la cină cu ceilalți jucători care încercau să mă ajute să mă integrez și eu dădeam din cap și râdeam ca prostul. Chiar eram în dificultate. O lună mai târziu, am primit vestea că naționala Italiei mă cheamă pentru un stagiu la care Roberto Mancini voia să testeze câțiva tineri din Serie B. Eram în al nouălea cer, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu.

*Când a venit convocarea (n.r. – din partea Federației Române de Fotbal), m-au chemat ca să afle care ar fi intențiile mele. «Voi fi onest cu voi. Vă mulțumesc, pentru că m-ați tratat într-un mod rafinat, dar mă simt italian. Mi-ați dat destule, fără să mă faceți să simt vreo lipsă. A fost un moment special în familie, însă din respect pentru voi trebuie să admit că nu e ceea ce vreau».

*Privind înapoi, am greșit acceptând convocarea (n.r. – din partea României). Eram complet alături de drum. Dar nu știam dinainte. Dacă mergi la națională, trebuie s-o faci cu inima! Sunt recunoscător pentru acea chemare, dar nu era cazul să mai vin în România.

12

meciuri și 1 gol are Daniel Boloca, la Sassuolo, în acest sezon în care a jucat un total de 952 de minute.