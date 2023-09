Daniel Boloca, senzația din Italia, nu a fost convocat la națională. Explicații naive ale Federației

Daniel Boloca, mijlocașul de 24 de ani legitimat la Sassuolo, nu va face parte din lotul naționalei României pentru următoarele partide din preliminariile Euro 2024, chiar dacă are evoluții excelente în Serie A.

Boloca a fost integralist în ultimele două partide disputate de Sassuolo în Serie A, victoriile senzaționale cu Juventus (4-2) și Inter Milano (2-1). Fotbalistul lăudat de presa peninsulară nu a fost inclus de selecționerul Edi Iordănescu în lotul preliminar al jucătorilor care evoluează în străinatate pentru meciurile din octombrie cu Belarus și Andorra.

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a dat o explicație naivă pentru neconvocarea lui Daniel Boloca: „Cred că Edi Iordănescu îl are în continuare sub monitorizare. Acum nu cred însă că va chema jucători noi, sub nicio formă, pentru că s-a creat un grup și nu vrea să facă niciun experiment, nu știi cum se integrează un fotbalist nou.

Nu va fi convocat în preliminariile Euro 2024

Un astfel de jucător va fi convocat la națională după aceste 4 meciuri care au mai rămas din preliminarii, sunt convins. Acum rămâne de văzut dacă el își dorește să vină. Eu cred că Edi s-a interesat de situația lui”, a spus Vochin la OrangeSport.

Daniel Boloca a fost chemat în trecut la naționalele de tineret, apoi a declarat că preferă să joace pentru Italia, iar acum s-a sucit din nou, presa din Peninsulă scriind că mijlocașul lui Sassuolo așteaptă un semn din partea românilor. ”Oamenii ăștia sunt italieni, francezi, germani, sunt născuți acolo. Dacă au șansa să joace pentru echipele astea, vor juca. Nu vă supărați pe ei”, a comentat Andrei Vochin, oficial FRF.

Naționala României continuă joacă meciurile 7 și 8 din grupa I preliminară a Euro 2024, contra Belarus (12 octombrie) și Andorra (15 octombrie), partide în care își poate asigura calificarea la turneul final din Germania, în funcție de jocul rezultatelor. ”Tricolorii” lui Edi Iordănescu sunt pe locul 2 în clasament, având un punct penste Israel, principala contracandidată.