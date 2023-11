România a și „luat“ Euro 2024 deja: La datul din gură și exagerări. Dovada că suntem țara extremelor

România e patria exagerărilor, a trecerii de la o extremă la alta. Fotbalul reflectă fidel această realitate, periodic. Iar ce se întâmplă acum cu echipa națională e un exemplu elocvent.

Nu mai departe de acum două săptămâni, senzația generală era că urmează să ne „rupem“ gâtul după dubla cu Israel și Elveția. Ce-i drept, această impresie era dată de faptul că, în prima parte a calificărilor, am făcut două meciuri foarte slabe cu aceste naționale. Și, într-adevăr, doar norocul ne-a adus câte un punct, după 1-1 cu Israel pe Arena Națională și 2-2 cu Elveția în deplasare. Din fericire, tricolorii și-au ridicat nivelul jocului, fix când a contat cel mai mult acest lucru, și am încheiat preliminariile pe val, cu 6 puncte în dubla Israel – Elveția, fără înfrângere și pe primul loc în grupa I.

Normal că, după o asemenea performanță, se impune ridicarea ștachetei. Din păcate, se vede că n-avem, totuși, simțul măsurii în această privință. Brusc, am trecut de la nivelul unei naționale dispărute de la turneele finale la una care își propune... accederea în sferturile și semifinalele Campionatului European! Doar că omitem niște lucruri importante, luați de val.

Un meci câștigat la Euro. Din 16!

În primul rând, paradoxal, România s-a descurcat mai bine la Mondiale decât la Europene. În cele șapte calificări la Cupa Mondială, ultima obținută în 1998, prima reprezentativă a trecut de patru ori de faza grupelor, apogeul fiind atins în 1994. Când Generația de Aur a avansat până în sferturi. Per total, în 21 de meciuri disputate la Mondiale, avem 8 victorii, 5 remize, 8 înfrângeri.

În schimb, când ne uităm la bilanțul nostru la Europene, acesta e de-a dreptul dezolant: 16 meciuri, 1 victorie, 5 remize, 10 înfrângeri. Și, în cele cinci calificări anterioare, am trecut o singură dată de faza grupelor. S-a întâmplat în 2000, când am făcut 4 puncte într-o grupă cu Portugalia (9 puncte), Anglia (3 puncte) și Germania (1 punct). Atunci, am avut și singurul nostru meci câștigat la un European, 3-2 cu Anglia, după penalty-ul transformat de Ionel Ganea în minutul 89. Apoi, în sferturi, ne-a bătut Italia, lejer, 2-0, în acel meci în care Hagi i-a rupt piciorul lui Conte și a fost eliminat, în minutul 59.

Revenind în prezent, e cel puțin ciudat că ne propunem deja niște obiective de care se feresc să vorbească granzii continentului, „abonați“ la calificări. Iar asta înainte să vedem în grupă vom pica la Euro 2024. În plus, indiferent de rezultatul tragerii la sorți, firesc ar fi să luăm lucrurile pas cu pas, propunându-ne, în primul rând, calificarea din grupă. La noi, în schimb, curg deja declarațiile prin care ne supraestimăm potențialul:

*Horațiu Moldoan (portarul naționalei): Aș vrea să întâlnim echipe mari în fazele superioare. Ne pregătim pentru semifinală. Eu mă gândesc. Sper să ajungem cât mai departe. Am demonstrat. Avem victorii și nicio înfrângere (n.r. – în preliminarii). Cred că Elveția e o echipă din primele zece ale lumii (n.r. – ocupă, de fapt, locul 14 în clasamentul FIFA). N-avem calitate ca ei, dar am demonstrat că împreună putem învinge pe oricine.

*Gheorghe Hagi (manager Farul): Să ajungem la Europene în sferturi, cel puțin. Sau în semifinale! Dacă tot s-a obținut o calificare, atunci cel puțin sferturi de finală, nu? Succesul vine, lucrurile se întâmplă, dar trebuie provocate de tine.

Avem și oameni cu picioarele pe pământ

Deși valul actual de entuziasm e mare și spectaculos sunt și oameni, mai puțin „zgomotoși“ ce-i drept, care au invitat la calm după această calificare la Euro 2024. Vorbim despre o performanță care, deși sparge seria noastre de eșecuri, nu poate rezolva, peste noapte, marile noastre probleme. Care pornesc de la bază. De la faptul că, realist vorbind, nu mai avem știința formării jucătorilor de nivel cu adevărat înalt. Dovadă și faptul că, inclusiv în lotul actual al naționalei, fotbaliștii noștri titulari provin de la niște echipe precum Al-Okhdoud, Damac și Alaves. De aici și părerile exprimate mai jos:

*Iosif Rotariu (fost internațional): Drăguşin? Are o presă bună, dar nu ştiu ce să zic, am o reţinere. N-are viteză de reacţie, de deplasare. E destul de masiv, lent şi e destul de greu. Eu la Ianis Hagi m-aş gândi să-l văd în viitor (n.r - la un club important). Ceilalţi au o limită pe care nu o pot depăşi.

*Leo Grozavu (antrenor Poli Iași): Ne obligă această calificare. Doar să fim acolo însă nu ajută pe nimeni. În fotbal, totul e trecător. Azi, ne bucurăm, mâine putem fi criticați dacă n-avem rezultate. Avem nevoie de promovarea unei strategii pe termen lung pentru a ajunge unde am fost odată.

*Valeriu Iftime (finanțator FC Botoșani): Calificarea e un lucru extraordinar pentru fotbalul nostru. Eu repet însă că e o calificare norocoasă. Echipa noastră n-are o valoare atât de bună, încât să avem încredere că la viitorul Campionat European o să facem o figură acolo. Una peste alta, e o mare realizare că ne-am calificat. E un lucru foarte fain, dar să nu o luăm razna acum să credem că avem o echipă națională extraordinară.

Formatul ne dă speranțe

Până să vedem cum se va descurca naționala la Euro 2024, putem privi spre viitor cu un optimism moderat. Mai ales că formatul competițional ne oferă o șansă bună de a ieși din faza grupelor și de a atinge optimile.

La Euro 2024, cele 24 de naționale vor fi împărțite în șase grupe de câte patru. Primele două clasate vor avansa în optimi, alături de cele mai bune patru echipe de pe locurile 3. Așadar, chiar și cu o victorie, România poate spera la accederea în prima fază eliminatorie, iar cu 4 puncte acest obiectiv pare chiar imposibil de ratat.

2

decembrie e data la care se vor trage la sorți grupele Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Evenimentul va începe de la ora 19.00, ora României.

Euro 2024, urne valorice

*Prima urnă: Germania, Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

*Urna a doua: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria

*Urna a treia: Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația

*Urna a patra: Italia, Serbia, Elveția, cele trei echipe calificate după play-off

Cele trei rute de play-off

Ruta A

*Polonia – Estonia

*Țara Galilor – Finlanda

Ruta B

*Israel - Islanda

*Bosnia - Ucraina

Ruta C

*Georgia – Luxemburg

*Grecia – Kazahstan

Primele meciuri se vor juca pe 21 martie 2024. Învingătoarele se vor întâlni, în finala pentru Euro 2024, pe 26 martie.