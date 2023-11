Gata cu bășcălia românească: Cazul Edward Iordănescu evidențiază un obicei prost ANALIZĂ

România zilelor noastre are o problemă reală care, din păcate, ne face mult rău: nerespectarea muncii! Iar acest defect se manifestă acum și în cazul echipei naționale și, implicit, în cazul selecționerului Edward Iordănescu (45 de ani).

Pentru că numai așa se explică așa-zisele „analize“ care pun parcursul tricolorilor în preliminariile Euro 2024 pe seama norocului. La fel și cei care spun că această performanță se datorează faptului că am întâlnit adversari slabi.

Desigur, norocul a existat, când am nimerit în cea mai ușoară grupă posibilă, iar adversarii întâlniți au fost departe de elita fotbalului internațional. Asta dacă ne referim la Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Pentru că această etichetă, de „echipă slabă“, nu se mai „lipește“ de Elveția. Care ocupă locul 14 în clasamentul FIFA și, din 2000 încoace, a ratat doar două turnee finale: Mondialul din 2002 și Euro 2012. În rest, elvețienii, cu care am făcut 2-2 la ei acasă și i-am bătut cu 1-0 pe Arena Națională, au prins optimile Mondialului din 2022 și au avansat până în sferturile Euro 2020, ca să ne referim la rezultatele lor cele mai recente la turneele finale. Și, ca să închidem capitolul Elveția, dacă la meciul din deplasare am jucat, într-adevăr, slab cu ei și doar norocul ne-a adus un punct, în schimb, pe Arena Națională, România a jucat inteligent și a învins meritat.

„Norocul“ îl putea transforma în „sac de box“

„Arhitectul“ acestei performanțe și anume calificarea la Euro 2024 de pe locul 1 în grupa I e, firește, Edward Iordănescu. Se tot spune că acesta a „moștenit“ norocul proverbial al tatălui său, însă se omite un alt detaliu. Unul foarte important chiar! Acum, când naționala a obținut biletele pentru Germania, cârcotașii pomenesc de noroc. Doar că, în caz de necalificare, fix acest noroc l-ar fi transformat pe Edward Iordănescu în „sacul de box“ al tuturor. Pentru că ne putem imagina doar ce critici ar fi urmat, în mare măsură pe bună dreptate, dacă naționala ar fi ratat unul dintre primele două locuri în grupa I. Așadar, trebuie să ținem cont de faptul că naționala condusă de Edward Iordănescu a obținut calificarea sub o presiune fantastică, fiind, practic, „condamnată“ să meargă la Euro 2024.

S-a ridicat, când era foarte ușor să fie dărâmat

Ceea ce face succesul de acum și mai spectaculos e faptul că el a venit după o campanie catastrofală în Liga Națiunilor. În care Edward Iordănescu și Răzvan Burleanu ne-au anunțat că țintim locul 1 și promovarea în Liga A pentru ca, ulterior, să terminăm pe ultimul loc, într-o grupă cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, și să retrogradăm în Liga C!

Mai mult decât atât, la începutul mandatului său de selecționer, Edward Iordănescu a intrat în istorie. Din păcate pentru el, în istoria neagră a primei reprezentative! Pentru că a înregistrat cel mai slab bilanţ pentru un selecţioner aflat la debut. Concret, după şase meciuri pe banca tricolorilor, Iordănescu a adunat 1 victorie, 1 egal şi 4 înfrângeri! Și a avut și cel mai dur eșec din istoria confruntărilor noastre fotbalistice cu Muntenegru: 0-3 la București!

Așadar, faptul că selecționerul s-a ridicat după un astfel de debut, s-a scuturat și a creat naționala de acum, neînvinsă în 2023 și cu una din cele mai solide apărări din Europa, e o mare reușită. Pentru care trebuie să fie felicitat. O asemenea „metamorfoză“ se datorează muncii. Să respectăm munca, așadar, în loc să o minimalizăm, așa cum avem prostul obicei de a face!

Un discurs cu mult bun simț

Desigur, când ai rezultatele de acum, e foarte ușor să ieși cu pieptul în față și să te lauzi. Tocmai de aceea, e remarcabil că Edward Iordănescu n-a făcut așa ceva. Discursul său de după victoria cu Elveția (1-0) e o mostră de bun simț: „Dacă stau şi mă gândesc am avut un singur merit major şi acela că am crezut necondiţionat în acest grup format, în potenţialul lor de cât de mult pot creşte şi cred că i-am convins de ce pot face împreună. Ar fi fost mai uşor dacă eram mai toleranţi, înţelegători, că au fost multe atacuri la adresa lor şi m-au durut cel puţin la fel de mult. Dar Dumnezeu ne-a dat puterea să depăşim orice obstacol şi să câştigăm grupa, rezultat la care puţini se aşteptau. Faptul că au fost şi multe critici, sincer, ne-au ajutat şi am luat partea pozitivă. Au fost şi multe jigniri pe care nu le meritam niciodată, probabil că nici eu nu le meritam. Munca mea dinainte de a veni la naţională a fost contestată şi poate nu era normal“.

Naționala, neînvinsă într-un an pentru prima dată din 2018 încoace

An Bilanț Selecționer

2023 6 victorii – 4 egaluri – 0 înfrângeri Edward Iordănescu

2022 3 victorii – 2 egaluri – 5 înfrângeri Edward Iordănescu

2021 5 victorii – 2 egaluri – 5 înfrângeri Mirel Rădoi

2020 3 victorii – 2 egaluri – 3 înfrângeri Mirel Rădoi

2019 4 victorii – 2 egaluri – 4 înfrângeri Cosmin Contra

2018 7 victorii – 3 egaluri – 0 înfrângeri Cosmin Contra

Rezultatele din 2023

Andorra – România 0-2

România – Belarus 2-1

Kosovo – România 0-0

Elveția – România 2-2

România – Israel 1-1

România – Kosovo 2-0

Belarus – România 0-0

România – Andorra 4-0

Israel – România 1-2

România – Elveția 1-0

Preliminarii Euro 2024, grupa I, marți, ultima etapă

România – Elveția 1-0

Andorra – Israel 0-2

Kosovo – Belarus 0-1

Clasament

1. România 10 6 4 0 16-5 22

2. Elveția 10 4 5 1 22-11 17

3. Israel 10 4 3 3 11-11 15

4. Belarus 10 3 3 4 9-14 12

5. Kosovo 10 2 5 3 1010 11

6. Andorra 10 0 2 8 3-20 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.