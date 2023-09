Rică Răducanu, supărat că n-a avut clienți la terasa pe care a deschis-o la Neptun: „A mers pe naiba să mă ia!“

Fost portar al Rapidului, îndrăgitul Rică Răducanu, lansat în afaceri pe litoral în urmă cu mai mulţi ani, este dezamăgit de cum au mers vânzările în acest sezon estival. Deși a deschis la 1 iulie, profitul s-a lăsat așteptat.

Într-o declarație pentru Replica de Constanța, fostul sportiv a declarat supărat că în această vară nimic nu a mers cum trebuie la Neptun. Deși, spune Răducanu, prețurile au fost decente, turiștii nu s-au îngrămădit la terasă. „A mers pe naiba să mă ia... A mers cum merge totul în România. Nu a mers nimic. Acum stau și mă uit, e liniștită marea, mai sunt vreo 20 de oameni și de mâine pleacă toți. Prețuri mari nu avem, sucul și berea sunt 10 lei la noi la terasă.” a spus Rică Răducanu.

Toată vara, fostul mare rapidist a putut fi văzut cât e ziua de lungă la terasă sa din Neptun, o veche afacere de familie. A redeschis-o cu gândul la români și la vremurile complicate pe care le depășim.

El a făcut și pe chelnerul și i-a îmbiat pe turiști cu cele mai bune preparate care sunt gătite pe loc chiar în bucătăria restaurantului – terasă.

O legendă a Rapidului

Meciul din 1970 de la Cupa Mondială din Mexic, Brazilia-România, încheiat cu scorul 3-2, a rămas unul memorabil pentru Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale. În luna mai, Tamango a împlinit 77 de ani.

La acea partidă, Brazilia învingea echipa noastră națională la diferență de doar un gol.

Rică Răducanu, unul dintre portarii echipei României, își amintește mereu de acele momente.

„Pe mine m-a băgat Angelo Niculescu la 0-2 în 1970. Ca să mă facă de răs… M-a văzut Pele că am intrat, am bătut palma cu el la 16 metri. Am respins din lateral, el a venit din șpagat și mi-a dat gol. A fost 2-3 cu Brazilia, rezultat mare. Fugea Lucescu după el, om la om, să-i ia tricoul. Pele striga Ricardo! Așa îmi zicea”, a mărturisit Rică Răducanu, la ProSport.

Fostul goalkeeper și-a amintit și de gluma făcută după meci.

„Veneau ziariștii după mine că mi-a dat Pele gol. Le-am zis că l-am lăsat să dea gol să ia titlul mondial. Auzi tupeu la mine”, a mai declarat Rică Răducanu pentru sursa citată.