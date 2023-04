„Revoluționarul“ Popovici: Cum beneficiază România de rezultatele impresionante ale lui David

În lumea sportului, există personaje ale căror contribuții la domeniul lor de activitate depășește cu mult granița unor rezultate obținute pe teren. În România, Simona Halep (31 de ani) și David Popovici (18 ani) intră în această categorie de sportivi-revoluționari!

Până la ascensiunea lui „Simo“, în circuitul WTA, începută în 2013, tenisul era un sport marginalizat în România din punct de vedere al mediatizării. Iar această realitate era în strânsă legătură cu interesul scăzut al oamenilor pentru această disciplină. În ultimul deceniu însă, datorită performanțelor lui Halep, românii au redescoperit sportul-alb. Atât la televizor, dovadă și transmisia celor mai multe turnee feminine, cât și din punct de vedere al practicării tenisului spre care s-au orientat și foarte mulți copii.

Acum, asistăm la un fenomen similar, în ceea ce privește înotul. Iar asta datorită lui David Popovici. Săptămâna trecută, TVR 1 a transmis, live, Campionatele Naționale de la Otopeni. Ceea ce, în trecut, era de neconceput. Iar pe imagini s-au văzut niște tribune din ce în ce mai pline, oamenii fiind încântați de oportunitatea de a vedea la lucru un sportiv de talie mondială, precum David Popovici. În dialog cu Sports Net, Camelia Potec (41 de ani), președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), a remarcat acest impact pe care sportivul de la CS Dinamo îl are asupra înotului în țară.

„Am văzut în tribune foarte mulți copii care încurajează sportivii din apă, lucru pe care noi, ca foști sportivi de performanță, nu l-am avut, nu l-am putut simți“, a spus Potec, în CV-ul căreia figurează aurul olimpic, cucerit în 2000, la 200 de metri liber, plus alte 20 de medalii mondiale și europene.

Camelia Potec a avut și alte motive de bucurie, după evenimentul găzduit de Otopeni, între 5-9 aprilie. „David ne-a bucurat inimile, când a devenit primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 (n.r. în proba de 100 de metri liber). Performanța e extraordinară, timpul e extraordinar pentru această perioadă a anului și putem spune că e pe drumul cel bun. David e un sportiv care-și dorește, de fiecare dată, să treacă peste anumite limite, să depășească anumite bariere. Iar participarea la un Campionat Național, în momentul în care ești cel mai bun în lume, nu e o competiție de obiectiv, e mai mult una de pregătire. Și atunci avea nevoie să depășească și la această competiție niște limite și a făcut-o cu brio“, a adăugat Camelia Potec.

„Vreau să fiu campion mondial“

Pentru David Popovici urmează Mondialele de la Fukuoka (Japonia), în perioada 14-30 iulie. Iar sportivul de la CS Dinamo ține ștacheta sus. „Vreau să iau locul 1, vreau să fac record mondial, vreau să ies campion mondial. Bineînțeles, cel mai mult mi-ar plăcea să ies campion olimpic. Deocamdată însă, împreună cu antrenorul meu, Adrian Rădulescu, ne uităm la cursele mele, pentru că e important să le analizăm, să văd ce am făcut bine și ce am făcut greșit. Medalia aș spune că nu e aproape niciodată importantă pentru mine. Totdeauna contează timpul și mai presus de timp contează cât de bine mi-a ieșit cursa, cât de corect am înotat-o“, a explicat David.

În dialog a intervenit și Adrian Rădulescu, care lucrează cu Popovici de când acesta avea doar 9 ani. „Nu cred că e mai greu de antrenat David de acum, față de cel de acum doi ani. Cred că e doar diferit, pentru că noi poate uităm că el, totuși, are 18 ani și, ușor-ușor, devine un bărbat matur. Și atunci, automat, și interacțiunea dintre noi trebuie să se transforme. Avem și momente, în vacanțe, în care luăm o pauză. De pildă, anul trecut, după Mondialele din Peru, chiar vreo trei săptămâni n-am schimbat niciun mesaj. Nu mi s-a părut ciudat. A fost o chestie pe care am stabilit-o amândoi și ne-am descurcat foarte bine“, a povestit Adrian Rădulescu.

6

medalii de aur a cucerit David Popovici, la Otopeni, în probele de 50m liber, 100m spate, 50m fluture (cu record naţional), 400m liber, 100m liber şi 100m fluture (cu record naţional).