Retrospectiva anului 2024: tricolorii de aur din sportul românesc

Sportul românesc s-a animat teribil în vara anului care tocmai se pregătește să meargă la culcare. Iar fotbalul a dus trena emoțiilor.

Calificată fără înfrângere la Europeanul din Germania (14 iunie-14 iulie), naționala lui Edward Iordănescu, 46 de ani, a confirmat așteptările și mai mult decât atât.

Un Euro cu fani de poveste

Fără ca rezultatele să fie unele istorice, momentul, în întregimea lui, a fost unul cu adevărat unic. Naționala a început grupa cu un 3-0 uluitor în fața Ucrainei și, de acolo, suporterii au început să viseze. A urmat un eșec, oarecum așteptat, contra Belgiei și cu o remiză cu Slovacia. Tricolorii au ieșit din grupă, îndeplinindu-și obiectivul. Contra Olandei, în „optimi”, echipa și-a arătat limitele sportive: s-a prăbușit, însă competiția a reușit să aducă un lucru și mai important decât rezultatele: conexiunea refăcută cu suporterii. Apreciindu-le spiritul de luptă, care a anihilat neputințele tehnice și tactice, fanii le-au arătat jucătorilor susținere necondiționată și i-au urmat cu entuziasm. Se estimează că aproximativ 100.000 de fani și-au programat concediul în funcție de turneul final și au însoțit echipa la jocurile din Germania. „Zidul galben” a făcut furori pe continent, iar naționala pare să aibă parte de încurajări reale, la fel ca în vremurile când rezultatele curgeau pe bandă rulantă.

Naționala are viitor

Parcursul bun al naționalei a continuat și dincolo de vara germană. Oarecum surprinzător, invocând o stare de oboseală, Edy Iordănescu s-a dat jos din trenul tricolor. La conducere a venit experimentatul Mircea Lucescu 79 de ani. Cu „Il Luce” la timonă, România a câștigat grupa de Liga Națiunilor și așteaptă încrezătoare calificările pentru Cupa Mondială, unde luptă cu Austria și cu Bosnia pentru primul loc, singurul care asigură calificarea directă.

Cântecul de lebădă al Generației de Aur

Între toate acestea, la sfârșitul lunii mai, Generația de Aur și-a luat rămas bun de la spectatori cu un spectacol impresionant pe Arena Națională. A fost meciul de retragere al celor care, la Campionatul Mondial din SUA 1994, mergeau până în sferturile de finală, terminânnd competiția pe locul 5 9au fost eliminați de Suedia, la penalty-urile de departajare). Echipa Legendelor Lumii, din care au făcut parte doi deținători ai Balonului de Aur (brazilianul Rivaldo și bulgarul Hristo Stoicikov), a fost condusă de portughezul Jose Mourinho. Singurul absentat a fost Didi Prodan, decedat pe 16 noiembrie 2016. România s-a impus cu 3-2 în ultimul său meci, iar fondurile rezultate vor ajunge la școlile în care au învățat.

Popovici, liderul delegației la Paris

În perioada 26 iulie-11 august s-a derulat a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice, fără Rusia și fără Belarus, supuse embargoului ca urmare a războiului pornit de Vladimir Putin în Ucraina. Delegația României a totalizat la Paris 2024 un număr de 9 medalii, un bilanț superior ultimelor trei ediții ale Jocurilor Olimpice și un semn bun pentru ce urmează. Spre finalul celei mai mari competiții polisportive din lume distincțiile s-au împuținat, unele sporturi istorice dispărând de pe podiumuri. Totuși, România a încheiat Jocurile Olimpice de la Paris cu un bilanț mai bun decât la precedentele trei ediții, cucerind 9 medalii, dintre care trei de aur, patru de argint și două de bronz. Patru sporturi au cotizat pentru acest total: înot, canotaj, haltere și gimnastică, în ordinea obținerii lor. Omul-simbol al delegației a fost înotătorul David Popovici. După o prestație epică, el a terminat primul cursa de 200 metri liber.

Canotajul a dus România pe locul 3 mondial

Toate cele 3 medalii de aur au venit din apă. Celelate două au fost aduse de canotaj, o disciplină cu tradiție românească. Practic, la Paris, canotajul a câştigat mai mult de jumătate din numărul medaliilor României. Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Canotaj (FRC), Valentin Gavril, a declarat că 2024 a fost un an de excepţie pentru canotajul românesc ţinând cont că a fost în primele trei delegaţii din lume la Jocurile Olimpice de la Paris.

„2024 a fost un an de excepţie pentru canotajul românesc, ţinând cont că am fost în primele trei ţări ale lumii la Jocurile Olimpice. Apoi la tineret am avut o serie întreagă de rezultate deosebite, recorduri mondiale, la fel şi la juniori... iar asta ne bucură. Generaţiile care vin sunt încrezătoare, au demonstrat că au potenţial şi sperăm noi ca la Jocurile Olimpice de la Los Angeles ei să fie printre sportivii români medaliaţi cu aur, argint şi bronz. Sunt generaţii bune, generaţii ambiţioase, care urmează modelul sportivilor seniori din lotul olimpic. Anul a fost unul bun şi din punct de vedere financiar pentru că sportivii noştri au avut rezultate la competiţiile importante, de asemenea sponsorii au fost alături de noi şi le mulţumim", a spus preşedintele. Statul român a recompensat fiecare medalie de aur cu 140.000 de euro, argintul - cu 100.000 de euro, iar bronzul - cu 60.000 de euro.

Medaliații României de la JO 2024

AUR – David Popovici (înot, 200 metri liber)

AUR – Andrei Cornea și Marian Enache (canotaj, dublu vâsle masculin)

AUR – Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu (canotaj, feminin, 8+1)

ARGINT – Simona Radiș și Ancuța Bodnar (canotaj, dublu vâsle feminin)

ARGINT – Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel (canotaj, dublu rame feminin)

ARGINT – Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc (canotaj, dublu vâsle feminin – categorie ușoară)

ARGINT – Mihaela Cambei (haltere – categoria 49 kg.)

BRONZ – David Popovici (înot, 100 metri liber)

BRONZ – Ana Maria Bărbosu (gimnastică, sol, după decizie TAS)