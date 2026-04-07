Retragere de marcă din naționala feminină de fotbal a României. Ștefana Vătafu se oprește după 17 ani sub tricolor

Jucătoarea Ștefania Vătafu, în vârstă de 32 de ani, a anunțat că se va retrage de la echipa națională de fotbal feminin a României, ultimul meci sub tricolor urmând să aibă loc la 5 iunie, contra Republicii Moldova. Ea este legitimată la formația belgiană RSC Anderlecht.

„La vârsta de 32 de ani, mijlocașul Ștefania Vătafu a anunțat că-și va încheia cariera la naționala feminină în luna iunie, la ultimul meci din grupa preliminară pentru Cupa Mondială. Chiar dacă meciul de retragere de la națională va fi cel din deplasare contra Republicii Moldova, pe 5 iunie, Ștefania Vătafu va disputa ultimul meci pe teren propriu sub tricolor împotriva Ciprului, sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00”, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.

Jucătoarea care evoluează pe postul de mijlocaș a debutat la națională pe 7 septembrie 2009, într-o partidă amicală disputată la Câmpina contra Belgiei, în care „tricolorele” au pierdut la limită, scor 3-4. Vătafu este una dintre jucătoarele care au depășit 100 de meciuri în tricoul primei reprezentative, ajungând până în prezent la 131 de apariții pentru echipa României, pentru care a și înscris de 28 de ori.

Vătafu a declarat că rămâne cu amintiri de neuitat de la echipa națională a României. „O mândrie și o onoare de nedescris am simțit atunci când am purtat pentru prima dată tricoul echipei naționale. Cred că acesta este visul oricărei jucătoare de fotbal sau, cel puțin acesta a fost al meu, să îmi reprezint țara la cel mai înalt nivel. O să îmi amintesc tot restul vieții debutul din 2009 împotriva Belgiei la Câmpina, iar de atunci au urmat ani frumoși, plini de determinare, pasiune, curaj, iubire și, mai ales, responsabilitate față de echipa națională a României. Rămân cu amintiri frumoase, cu momente de neuitat și cu prietenii pe viață. Însă orice început are și un sfârșit, iar prin intermediul acestui mesaj vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest parcurs al meu la echipa națională, care m-au susținut și care au crezut în mine. Începând de la colegele de echipă, staff-ul alături de care am lucrat în acești ani, FRF, suporteri și, nu în ultimul rând, familiei mele”, a spus ea în mesajul publicat pe site-ul FRF.

În cariera sa de până acum, Ștefania Vătafu a evoluat la echipele Clujana Cluj, Olimpia Cluj, Granadilla Tenerife, iar începând cu 2018 este legitimată la gruparea belgiană RSC Anderlecht Bruxelles.