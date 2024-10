Reacția lui Răzvan Lucescu, după ce a fost bătut acasă de FCSB, în Europa League. ”Toți umblă cu acest șiretlic”

FCSB s-a impus eroic la Salonic, în fața lui PAOK, numărându-se printre cele 5 echipe, din 36, care au punctaj maxim după a doua etapă din grupa XXL a Europa League. Văzuți drept mari favoriți înaintea partidei cu campioana României, grecii lui Răzvan Lucescu suferit a trei înfrângere la rând, după eșecul cu Galatasaray (1-3) în aceeași competiției și cel cu rivala Aris (0-1), în campionat.

Antrenorul lui PAOK Salonic a explicat perioada nefastă prin care trece echipa sa. „Am dominat cu mare autoritate, însă avem și noi partea noastră de vină. Nu vreau să intru în prea multe analize. În experiența mea, sunt astfel de perioade. Orice ai face, nu reușești. La orice mică greșeală pe care o faci, primești gol. Așa s-a întâmplat duminică, iar acum s-a întâmplat ceva similar. Un 1-1 în ultimele zece minute ne-ar fi dat posibilitatea să luptăm”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru Digi Sport.

Răzvan Lucescu dă vina pe ghinion

”Trebuie să ne liniștim și să luptăm, nu este altceva de făcut. Baza unei reveniri o reprezintă jocul și intensitatea acestuia. Aceasta este viața noastră în meseria noastră, trebuie să ne trezim mâine și să trecem la luptă. Am schimbat mulți jucători în această vară, iar toate aceste elemente nu sunt bine puse la punct.

Ne lipsește și norocul, poate în alte perioade am fost mai norocoși. În fotbal, ești pus în situații total imprevizibile și trebuie să reacționezi, iar noi suntem într-o astfel de situație. Nu reușim să gestionăm foarte bine ceea ce ar trebui să facem. Am ratat ocazii bune, nemaiavând nici aceeași agresivitate în față. Toate echipele umblă la acest șiretlic, de a câștiga timp, însă nu am să le reproșez celor de la FCSB, a făcut parte din strategia lor de a obține un rezultat, iar în final au și reușit, a încheiat Răzvan Lucescu.

Programul FCSB în Europa League

26 septembrie: FCSB – RFS 4-1

3 octombrie: PAOK Salonic – FCSB 0-1

24 octombrie: Rangers – FCSB (22.00)

7 noiembrie: FCSB – Midtjylland (19.45)

28 noiembrie: FCSB – Olympiakos (22.00)

12 decembrie: Hoffenheim – FCSB (19.45)

23 ianuarie: Qarabag – FCSB (19.45)

30 ianuarie: FCSB – Manchester United (22.00)