PAOK Salonic – FCSB, victorie plătită scump: Gigi Becali a anunțat o veste extrem de proastă după meci

FCSB a obținut, cu siguranță, una dintre cele mai mari victorii pentru fotbalul românesc din ultimii ani. Pentru că succesul cu PAOK Salonic, campioana Greciei, în etapa a 2-a Ligii Europa e un rezultat care valorează enorm! Atât sportiv, cât și financiar, după cum Adevărul a explicat aici.

Din păcate, bucuria succesului a fost stricată, imediat după meci, de vestea teribilă pe care patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a anunțat-o în cadrul unei intervenții telefonice, la Digi Sport. Aflat la Salonic, alături de echipă, latifundiarul din Pipera a spus că fundașul Mihai Lixandru (23 de ani), accidentat grav în prelungirile primei părți, va lipsi de pe teren 6 luni!

Ce a declarat Gigi Becali după PAOK Salonic – FCSB?

*Lixandru e grav. Are ceva cu ligamentul exterior, deci 6 luni (n.r. nu mai joacă)... Nu putem să combinăm și durerea cu bucuria. Să ne bucurăm. Asta e situația, când ai meseria asta. Nu vorbim de accidentarea lui Lixandru acum. Mai avem patru jucători acolo. Oricum, jucăm cu un închizător. De ce îmi aduceți aminte de Lixandru? Nu vă bucurați și voi?

*Nu mai speram! (n.r. - după eliminarea lui Olaru). Am jucat 40 de minute cu un om în minus. Au avut niște ocazii, dar nu extraordinare. E cel mai mare rezultat. Ce să jucăm cu Manchester? Ăsta e cel mai bun rezultat!

*Să bați PAOK în 10 oameni și cu un arbitraj ostil... Nu era al doilea cartonaș galben la Olaru. A fost fault înainte. Și 10 minute prelungiri... După ce a luat Olaru roșu, totul a fost perfect. Dacă Olaru era pe teren, poate ne băteau. Așa a vrut Dumnezeu!

*Am câștigat, l-am bătut pe Răzvan Lucescu și am demonstrat că Ferguson (n.r. – cum s-a autoporeclit Gigi Becali, după celebrul Sir Alex Ferguson) e mai puternic decât el. A fost totul perfect. Schimbările pe care le-am făcut, le-am făcut pentru putere. Schimbările erau făcute. S-a întâmplat cu Lixandru, dar oricum era schimbat la pauză. Niciodată în viață n-am avut așa o convingere că vom câștiga. Când a luat roșu Olaru, mi-a fost teamă. Doar atunci am avut emoții.

*A fost incredibil. Am sperat doar în Dumnezeu să facă o minune, să putem rămâne cu scorul de 1-0. Asta s-a și întâmplat. Ăsta e cel mai mare rezultat, să bați PAOK în zece oameni.

Programul roș-albaștrilor în Liga Europa

26 septembrie: FCSB – FK RFS 4-1

3 octombrie: PAOK Salonic – FCSB 0-1

24 octombrie: Rangers – FCSB (22.00)

7 noiembrie: FCSB – Midtjylland (19.45)

28 noiembrie: FCSB – Olympiakos (22.00)

12 decembrie: Hoffenheim – FCSB (19.45)

23 ianuarie: Qarabag – FCSB (19.45)

30 ianuarie: FCSB – Manchester United (22.00)

Clasamentul Ligii Europa după etapa a 2-a

*La finalul fazei grupelor, primele opt clasate vor avansa direct în 16-imi. Ocupantele locurilor 9-24, deci 16 grupări, se vor duela în play-off-ul 16-imilor, tur-retur. Echipele de pe locurile 25-36 vor părăsi acest sezon al cupelor europene.