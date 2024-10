Lucescu, declarație categorică înainte de PAOK – FCSB: răspunsul său va enerva mulți oameni din țară

PAOK Salonic – FCSB (joi, ora 22.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1) a readus în discuție un subiect controversat. Și anume cum văd oamenii din fotbalul european identitatea campioanei României. Mai pe scurt: FCSB e, de fapt, Steaua?

S-a ajuns la această dilemă, care datează de câțiva ani, după ce formația patronată de Gigi Becali a pierdut tot ce ține de Steaua, de la brand la palmares. Iar Steaua, cea adevărată potrivit actelor oficiale, aparține acum de armată și stagnează în liga secundă, neavând drept de promovare.

La conferința de dinaintea meciului PAOK Salonic – FCSB, subiectul „FCSB e Steaua sau nu?“ a fost comentat și de Răzvan Lucescu, antrenorul campioanei Greciei. Declarațiile sale au fost preluate, integral, de Agerpres și pot fi citite, în rândurile de mai jos.

Ce a spus Răzvan Lucescu înainte de PAOK Salonic – FCSB?

*Pentru mine FCSB este Steaua. Eu nu ştiu ce se întâmplă, nu mă pricep la contracte, habar nu am, nu e treaba mea, nu am fost implicat. Eu văd doar o continuitate a acelei echipe Steaua, care aparţinea în ultima perioadă tot lui Gigi Becali. Cum a ajuns acolo nu mă interesează, pentru mine este Steaua.

*FCSB a început greoi campionatul, absolut normal, câştigase titlul. A fost o stare de euforie, motivaţia nu a mai fost la acelaşi nivel. Şi noi am simţit-o pe pielea noastră, dar noi nu am început campionatul imediat, dar şi noi am fi avut acelaşi dificultăţi. Dar, încet, încet, lucrurile s-au aşezat, au obţinut rezultate bune, arată clar că sunt în revenire.

*În Europa a existat întotdeauna o motivaţie foarte mare. FCSB este o echipă care joacă fotbal, o echipă care construieşte, care îndrăzneşte, are jucători de talent, are mai multe posibilităţi pe fiecare post. Şi de aceea pot face şi foarte multe schimbări. E o echipă pe care analizând-o foarte atent, pot spune doar că este foarte puternică. Nu vorbesc despre avantaje şi dezavantaje, pentru că şi ei ne-au studiat şi noi i-am studiat. Nu se termină nimic cu acest meci, sezonul va continua. Eu nu am decât cuvinte de apreciere pentru Steaua (FCSB, n. red.) văzând din afară, după ce am urmărit ultimele meciuri jucate.

*Meciul de mâine cu FCSB este la fel ca toate celelalte care trebuie câştigate, nimic mai mult. Este ceva absolut normal, natural, pentru mine. Am trecut prin sute de experienţe, am câştigat foarte mult, am pierdut foarte mult, astfel încât ajungi să vezi fiecare meci ca pe un meci şi nimic mai mult. Şi apoi vezi că urmează un altul. Dacă este să plec mâine din fotbal, eu plec satisfăcut pentru că am atins tot ce mi-am dorit să ating. De acum doar mă bucur. Într-adevăr, îmi doresc să câştig fiecare meci, asta rămâne în mine, dar ce am avut de demonstrat mie mi-am demonstrat.