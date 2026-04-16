Răzvan Burleanu le râde în nas celor care îi cer demisia. Liderul de la Casa Fotbalului a ratat încă o calificare la Campionatul Mondial

Răzvan Burleanu (41 de ani), cel care conduce neîntrerupt Federația Română de Fotbal din martie 2014, a susținut o conferință de presă după ședința de astăzi a Comitetului Executiv.

Liderul de la Casa Fotbalului a fost întrebat dacă s-a gândit la demisie, în urma ratării calificării României la Campionatul Mondial din 2026, după ce echipa națională a pierdut meciul decisiv din semifinalele barajului împotriva Turciei, scor 1-0. Oficialul nu-și asumă răspunderea ratării în niciun fel.

„Dacă facem referire la responsabilitatea președintelui FRF, cu siguranță ai o responsabilitate, având în vedere că te afli la conducerea Federației Române de Fotbal.

Totuși, nu pot considera președintele unei federații sportive ca fiind responsabil de o performanță sportivă pe care nu o poate influența de unul singur.

Gândiți-vă că FRF, în momentul de față, este asemănătoare unui club format din 38 de entități profesioniste din Liga 1 și Liga 2, la care mai adăugăm aproximativ 100 de entități din Liga 3. Noi contribuim la formarea jucătorilor, recrutarea acestora, formarea antrenorilor la nivelul primei echipe și așa mai departe”.

Echipa națională de fotbal a României așteaptă din 1998 să se califice iarăși la un Campionat Mondial.