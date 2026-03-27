„Război” terminat! Ce reguli va aplica SUA la Jocurile Olimpice după victoria lui Donald Trump

Victorie pentru Donald Trump. Anul trecut, președintele american a semnat un ordin care interzice sportivilor transgender să concureze la probele feminine în școli, colegii și competiții profesionale din Statele Unite.

Documentul, intitulat „Menținerea bărbaților în afara sportului feminin”, a stabilit că la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 nu vor fi permise participări transgender la categoria feminină.

În reacție, Comitetul Internațional Olimpic a implementat o nouă politică pentru protejarea competițiilor feminine. Conform anunțului oficial, la toate evenimentele olimpice, individuale sau de echipă, eligibilitatea este acum restricționată la femeile biologice, determinate printr-un test genetic unic (screening SRY). De asemenea, CIO recomandă ca această regulă să fie adoptată și de toate forurile internaționale și organizațiile de conducere din sport.

Cum a motivat președina CIO testarea genetică

Noile reglementări interzic sportivilor transgender să participe la probele feminine din cadrul Jocurilor Olimpice. Până acum, aceștia puteau concura la astfel de competiții după ce primeau aprobarea federațiilor sportive corespunzătoare.

„Ca fost sportivă, cred cu pasiune în drepturile tuturor olimpienilor de a participa la o competiție corectă. Politica pe care am anunțat-o se bazează pe știință și a fost condusă de experți medicali.

La Jocurile Olimpice, chiar și cele mai mici marje pot fi diferența dintre victorie și înfrângere. Așa că, pentru femei, este absolut clar că trebuie să concureze în mod corect. În plus, în unele sporturi pur și simplu nu ar fi sigur.

Fiecare sportiv trebuie tratat cu demnitate și respect, iar sportivii vor trebui să fie examinați o singură dată în viață. Trebuie să existe o educație clară în jurul procesului și consiliere disponibilă, alături de sfaturi medicale de specialitate!”, a spus președintele CIO, Kirsty Coventry.