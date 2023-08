Rapid – Petrolul, interzis minorilor: Înjurăturile s-au auzit la televizor. Atmosfera toxică, descrisă după meci

Rapid – Petrolul, meci din etapa a 5-a a Superligii, a adâncit criza traversată de formația bucureșteană. Cu o singură victorie în acest debut de sezon, în care a disputat trei partide pe teren propriu, Rapid ocupă acum doar locul 11. De play-out. Și e dezbătut viitorul antrenorului Cristiano Bergodi (58 de ani), deși italianul are doar o lună pe bancă.

Faptul că în Giulești presiunea a atins cote explozive s-a văzut și duminică seară, la finalul înfrângerii cu Petrolul (0-2). Imediat după ce a căzut și al doilea autogol în poarta apărată de Horațiu Moldovan, peluza a început să scandeze împotriva președintelui Daniel Niculae (40 de ani). Vorbim despre un fost jucător emblematic al Rapidului care plătește acum pentru conflictul pe care îl are cu Marius Șumudică (52 de ani). Concret, o parte a galeriei, care e apropiată de analistul Digi Sport, a pus tunurile pe Niculae, pe motiv că acesta ar fi blocat instalarea lui Șumudică în locul lui Mutu.

Înjurăturile care au zguduit arena din Giulești, împotriva președintelui Rapidului, s-au auzit și la televizor. Și au creat o atmosferă toxică pe stadion, după cum a relatat Robert Niță în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga.

Ce a povestit Robert Niță?

*Pe final, lumea a răbufnit, n-a mai avut răbdare. Întâmplător, am stat în zona de la Inelul 1, în zona tunelului, lângă loje. La câte floricele și suc mi-am luat aseară în cap nu mai am nevoie de băuturi carbogazoase, nici să merg la film să cumpăr floricele. Am pentru toată viața. Publicul a răbufnit, tipic românesc. La înfrângere e înmormântare, iar la victorie nuntă.

*Lumea a răbufnit, a început să apostrofeze conducerea. Personajul negativ și principal a fost președintele Daniel Niculae. Întreg stadionul i-a scandat demisia și alte cuvinte mai puțin ortodoxe. E văzut ca principal responsabil pentru plecarea lui Mutu, pentru campania de achiziții și pentru nenumirea lui Șumudică, dacă putem să spunem așa.

*Nu l-am văzut (n.r. – pe Daniel Niculae la meciul cu Petrolul). Nu cred că a fost la meci pentru că, de regulă, el stătea lângă loja domnului Șucu, împreună cu domnul Victor Angelescu. A fost inspirat că n-a venit la meci pentru că lumea a răbufnit, iar principalul vinovat văzut de către suporteri e președintele Niculae.

*A fost înjurat, făcut arogant. „Ia bagajele și pleacă, ai distrus clubul, ești partenerul de tenis al lui Șucu și nimic mai mult“ (n.r. – Ce ar fi strigat suporterii Rapidului la adresa lui Daniel Niculae). Lucruri care sunt greu de suportat pentru un președinte de club. Știi cum e, în Giulești se trăiește totul la intensitate mare. Ai văzut și drama de după meci. Toată lumea împietrită, înmărmurită, supărată. De parcă Rapidul retrogradase. E primul moment delicat cu care se confruntă patronii.

*Cei de la inelul 2 au aruncat cu floricele și cu suc spre loja domnului Șucu! Pe undeva, oamenii care investesc acolo sunt într-o situație cu care nu s-au mai confruntat. Dacă era Copos... El era uns cu toate alifiile. Suporterul rapidist a fost tot timpul pretențios și și-a dorit ca echipa să fie acolo sus. E o criză ca joc. Inspirația antrenorului e o altă problemă, rezultatele nu apar. Obiectivele au fost anunțate. Rapidul are un lot mai valoros, mai numeros față de anul trecut. E anul centenarului și așteptările sunt mari.