Prima reacție a lui Gică Hagi, după ce Ianis a calificat România la Euro 2024

Gică Hagi a adus calificarea naționalei la World Cup 1994, iar la 30 de ani distanță, fiul său, Ianis a punctat pentru victoria cu 2-1 contra Israelului, succes care duce România la Euro 2024.

Naționala ”tricoloră” și-a asigurat calificarea la Campionatul European din Germania după victoria cu Israel de la Felcsut, scor 2-1, meci în care Ianis Hagi a reușit să înscrie golul victoriei. Tatăl său, Gică Hagi, a transmis felicitări atât fotbaliștilor, cât și întregului staff condus de Edi Iordănescu.

„Copiii merită totul! Ei să vorbească, ei au făcut asta! Fotbaliștii României, staff-ul României… Ei merită toate felicitările, vorbiți cu ei, lăudați-i pe ei! E momentul lor. Bravo lor! Vă mulțumesc pentru felicitările pentru Ianis. Doamne ajută! Hai, România!”, a spus Gică Hagi pentru ProSport.

Ianis vrea să vadă oameni fericiți

De partea cealaltă, Ianis a susținut că am ajuns pe merit la Euro: „Știam că trebuie să fim echilibrați, eram conștienți unde suntem. Am gestionat bine momentele din campania asta, știam că trebuie să ne ținem de plan și vine și golul. I-am strigat șui Răzvan să paseze, apoi am vrut să îi pasez lui Pușcaș. Mingea s-a întors la mine, apoi am văzut portarul că pleacă la lung și am tras pe contră.

Am fost pregătiți de la primul meci și suntem pe merit la Euro. Rămâne să jucăm pe Arena Națională cu stadionul plin (n.r. marți, cu Elveția), să facem oamenii fericiți. Să terminăm pe primul loc e un avantaj pentru noi”, a declarat și Ianis Hagi, la Prima TV.