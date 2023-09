Președintele lui PSG i-a dat replica lui Messi. Argentinianul s-a plâns că nu a fost apreciat la Paris

Lionel Messi a declarat zilele trecute că nu a avut o primire fastuoasă la Paris, după ce a câștigat titlul mondial din postura dfe jucător al lui PSG. Nasser Al Khelaifi, președintele grupării franceze, i-a răspuns actualului fotbalist de la Inter Miami și a explicat de ce succesul lui Leo de la Cupa Mondială Qatar 2022 nu a putut fi sărbătorit.

În decembrie 2022, Argentina a învins-o pe Franța și a cucerit al treilea titlu mondial din istorie, la loviturile de departajare. „A fost delicat să-l omagiem pe Messi pe stadion. Trebuia să respectăm țara pe care a învins-o, trebuia să-i respectăm pe colegii lui francezi și pe fanii noștri.

L-am felicitat pe Messi la antrenament, în privat, dar nu puteam să facem un eveniment mai grandios din respect pentru francezi”, a declarat Al Khelaifi pentru RMC Sport. Acesta a mai adaugat că Messi nu merită în niciun caz Balonul de Aur: „Avem cel mai bun fotbalist din lume. Mbappe merită Balonul de Aur”.

Unicul campion neapreciat de club

Plecat între timp la Inter Miami, Lionel Messi a comentat situația sa de la PSG, unde a evoluat timp de două sezoane și unde a intrat de mai multe ori în conflict cu fanii parizieni. „Am fost unicul campion al lumii care nu a fost apreciat la club”, a afirmat argentinianul într-un interviu.

„Era de înțeles. Mă aflam în țara împotriva căreia jucaserăm finala și, din cauza noastră, francezii nu au fost campioni încă o dată. Nu a fost așa cum speram la Paris. Dar am zis mereu că lucrurile se întâmplă cu un motiv și, chiar dacă nu eram OK în Franța, am cucerit titlul mondial fiind acolo”.