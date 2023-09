Postare ciudată a Serenei Williams, imediat după suspendarea Simonei Halep: „8 e un număr mai bun”

Serena Williams a postat un mesaj bizar la scurt timp după verdictul prezentat de ITIA. Fanii tenisului speculează că ar avea legătură cu finala pierdută de jucătoarea americană în fața Simonei la Wimbledon.

Pe 13 iulie 2019, Simona Halep o învingea pe Serena Williams în finala turneului de la Wimbledon. Pentru sportiva americană a fost o adevărată lovitură în drumul spre glorie. Cu o victorie ar fi ajuns la 24 de trofee de Grand Slam și ar fi egalat-o pe Margaret Court în topul celor mai titrate jucătoare din toate timpurile.

Într-un mesaj postat la scurt timp după publicarea verdictului în cazul Simonei Halep, Serena Williams a scris pe Twitter: „8 e un număr mai bun”. Fanii tenisului au speculat că americanca face referire tocmai la finala pierdută în fața lui Halep. Pentru Serena ar fi fost titlul cu numărul 8 pe iarba londoneză.

Mai mult, Serena Williams a apreciat mesajul pe care îl postase cu câteva minute înainte americanca Nicole Gibbs, în care o acuză direct pe Halep că a trișat.

„E o dezamăgire atât de mare când descoperi că jumătate dintre eroii tăi din tenis au trișat. E atât de frustrant și transformă sportul în ceva urât. Nu e o luptă corectă. Te întrebi câți mai sunt și câți trec neobservați (Cred că mulți)”, a scris Nicole Gibbs.

Atacată și de soțul Serenei Williams

În octombrie 2022, imediat după ce Simona Halep a primit suspendarea provizorie, Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, a avut o reacție ironică.

Fondatorul platformei Reddit, avea la acel meci un tricou cu un mesaj îndreptat spre Maria Sharapova, vechea rivală a soției sale. Purta logo-ul unei celebre campanii anti-drog desfășurate în America în anii „90, D.A.R.E. - Drug Abuse Resistance Education” (n.r. Programul de combatere a abuzului de droguri).

La câteva ore după apariția informației că Simona Halep a picat un test anti-doping, Alexis Ohanian a redistribuit pe contul său oficial de Twitter ipostaza în care s-a aflat în urmă cu trei ani.

„Ce purtați cu toții de Halloween anul acesta???”, a scris inițial Ohanian, pentru ca apoi să revină cu o completare: „Este un look care nu se demodează niciodată, se pare”, o aluzie evidentă la Simona Halep.

Suspendată 4 ani

ITIA a decis să o suspende pe Simona Halep pentru 4 ani după ce 3 experți au stabilit că „cel mai probabil dopajul” este explicația pentru iregularitățile găsite în cazul său.

„ITIA confirmă că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de 4 ani, din cauza încălcării Programului Anti-Doping. Dubla campioană de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită vinovată pentru două încălcări separate. Prima, cu substanța interzisă roxadustat, la US Open 2022. A doua este legată de iregularitățile din pașaportul său biologic. Tribunalul Independent Sports Resolutions, întrunit pe 28 și 29 iunie 2023 la Londra, a ascultat opiniile specialiștilor și pe cele ale reprezentanților lui Halep. Halep în persoană a prezentat dovezi în fața curții. Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a găsit-o vinovată pe jucătoare pentru încălcarea a două articole: - prezența roxadustatului în proba de urină colectată pe 29 august 2022 la US Open - folosirea unei substanțe sau unei metode interzise pe durata anului 2022, rezultat bazat pe colectarea a 51 de probe de sânge oferite de jucător prin programul antidoping. Tribunalul a transmis că nu există niciun motiv să pună sub îndoială concluzia unanimă la care au ajuns cei 3 experți. Concluzia a fost că „cel mai probabil dopajul” este explicația pentru iregularitățile găsite în cazul lui Halep. Tribunalul a ascultat argumentul Simonei Halep, că un supliment ar fi fost contaminat, dar asta nu ar fi putut determina volumul de roxadustat prezent în proba pozitivă”, au transmis reprezentanții ITIA.