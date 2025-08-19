Articol publicitar

Universitatea Româno-Americană a deschis înscrierile la sesiunea de admitere din această toamnă la cele 8 facultăți disponibile

Publicat:

Toamna aceasta vine cu o oportunitate importantă pentru toți cei care își doresc să înceapă studiile universitare, de licență sau masterat, într-un mediu academic modern, cu deschidere internațională și o viziune orientată spre viitor. 

Universitatea Româno-Americană a deschis procesul de înscriere în sesiunea de admitere de toamnă pentru anul universitar 2025–2026, la facultățile disponibile. 

Înscrierile se pot face online până pe 4 septembrie 2025, direct pe platforma dedicată, sau la sediul universității (Bulevardul Expoziției 1B, București), conform programului afișat pe site: www.rau.ro. Concursul de admitere va avea loc pe 8 septembrie, iar rezultatele vor fi comunicate în cel mult două zile calendaristice de la data concursului, la sediul universității și online, în secțiunea dedicată de pe site.

Programele  de studii ale Universității Româno-Americane sunt concepute cu un puternic accent aplicat, oferind studenților posibilitatea de a învăța direct de la profesioniști, de a participa la internshipuri, proiecte practice și mobilități internaționale prin Erasmus+ sau parteneriate bilaterale cu universități din întreaga lume. Cei ce nu știu încă ce facultate li se potrivește, pot intra în StudyVerse și completa SkillQuest Navigator, un quiz online, care recomanda facultatea potrivită pe baza aptitudinilor și preferințelor candidaților.

 Procesul de înscriere pentru admitere în 3 pași:

1.     Se crează cont pe platforma de admitere – admitere.rau.ro;

2.     Se completează toate informațiile și se încarcă documentele necesare;

3.     Se plătește taxa de înscriere.

Condiții de admitere și locuri fără taxă

Universitatea Româno-Americană este singura universitate privată din România care oferă locuri fără taxă pentru 20% dintre studenții de la licență și 10% dintre cei de la masterat (programe în limba română), în funcție de rezultatele obținute la admitere.

Pentru programele de studii de licență, admiterea se face pe baza mediei de Bacalaureat (50%) și a unui atestat/certificat (50%) în domenii precum economie, informatică, limba română sau limbi străine. În lipsa unui atestat/certificat, candidații vor susține o probă de concurs la alegere: eseu motivațional sau interviu online.

La programele în limba engleză, admiterea se face prin interviu în limba engleză și prezentarea unui document de competență lingvistică.

La programele de studii de masterat, admiterea constă într-un eseu sau proiect scris, evaluat alături de media de licență, în ordinea mediilor finale, în limita locurilor disponibile.

8 facultăți, multiple specializări, zeci de opțiuni de carieră

Universitatea Româno-Americană oferă o gamă diversificată de specializări, atât în limba română, cât și în limba engleză, în cadrul celor opt facultăți:

  • Facultatea de Afaceri Internaționale
  • Facultatea de Drept
  • Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
  • Facultatea de Finanțe și Contabilitate
  • Facultatea de Informatică Managerială
  • Facultatea de Management-Marketing
  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației
  • Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității

Un model educațional centrat pe student

La Universitatea Româno-Americană, accentul este pus pe calitatea actului educațional și pe sprijinul real oferit studenților. Mediul academic este unul dinamic, incluziv, susținut de o infrastructură modernă și de o comunitate universitară activă, unde învățarea este completată de activități extracurriculare, cluburi studențești, evenimente internaționale și mentorat real din partea cadrelor didactice.

Viitorul începe acum, descoperă lumea prin educație

Admiterea de toamnă la Universitatea Româno-Americană este o șansă concretă de a începe o nouă călătorie academică. O călătorie care, dincolo de diplomă, oferă experiență, deschidere internațională, mentorat și dezvoltare personală autentică.

Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie 2025. Tu ce alegi pentru viitorul tău?

Descoperă toate specializările faculăților și află mai multe despre admitere pe www.rau.ro.

