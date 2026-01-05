Pierdere mare pentru sportul maghiar: campion mondial găsit mort la 34 de ani, în condiții neclare

Sportul maghiar este în doliu după dispariția fulgerătoare a lui Mikloș Dudaș, fost campion mondial la kaiac-canoe. Vestea tragică a morții sportivului, în vârstă de 34 de ani, a fost confirmată de o sursă apropiată familiei și ulterior de autorități.

Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, poliția din Budapesta a intervenit luni, 5 ianuarie 2026, într-un complex rezidențial din capitală. Accesul în clădire a fost restricționat, iar întregul bloc a fost izolat pe durata investigațiilor.

Într-un comunicat oficial, Poliția din Budapesta a transmis: „Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost găsit decedat într-un apartament din sectorul 18, în jurul orei 11:22. A fost demarată o procedură de clarificare a circumstanțelor decesului”.

Ulterior, publicațiile index.hu și borsonline.hu au confirmat că victima este Mikloș Dudaș, fost campion mondial la kaiac-canoe. Sportivul a fost găsit fără viață în apartamentul său, situat la etajul al doilea al clădirii. Momentan, autoritățile nu au oferit detalii despre cauza sau momentul exact al decesului.

Mikloș Dudaș a cunoscut apogeul carierei în 2014, când a devenit campion mondial la ștafetă. De-a lungul carierei, sportivul maghiar a mai obținut: două medalii de bronz la Campionatele Mondiale și o medalie de argint și una de bronz la Campionatele Europene

De asemenea, Dudaș a câștigat o medalie la Jocurile Europene, însă aceasta i-a fost ulterior retrasă în urma unui test antidoping pozitiv, episod care i-a afectat cariera sportivă.