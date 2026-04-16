Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul, de la 14.30

Pe cine vrea să dea Hagi afară de la FRF. „Regele” își aduce propriul staff la echipa națională

Prin convocarea, astăzi, a ședinței Comitetului Executiv, FRF a reluat procedurile pentru alegerea unui selecționer la echipa națională, circuit oprit pe termen neliminat pe 7 aprilie,  ziua în care a murit, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), Mircea Lucescu (80 de ani).

Hagi spune că nu putea lăsat naționala la greu FOTO Sportpictures

Gică Hagi (61 de ani) s-a aflat din primul moment în fruntea listei cu posibili selecționeri, întocmită de Comisia Tehnică a FRF, prezidată de Mihai Stoichiță. Pe 8 aprilie, propunerile ar fi trebuit prezentate Comitetului Executiv al FRF, dar totul a fost amânat.

Comitetul Executiv a fost mutat azi, 16 aprilie, când Răzvan Burleanu a fost mandatat să poarte negocierile cu Gică Hagi. Selecționerul va fi anunțat vineri, 17 aprilie, ca noul antrenor al României. Prezentarea oficială a lui Hagi la naționala României va avea loc luni, 20 aprilie, susține digisport.

Au mai fost propuse și alte nume în Comisia Tehnică: Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu, Adrian Mutu, dar nu au constituit deloc soluții de luat în seamă, fiind socotite soluții de avarie.

Componența Comitetului Executiv

Răzvan Burleanu - președinte FRF;

Gino Iorgulescu - prim-vicepreședinte FRF;

Cristian Petrean - vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator;

Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – reprezentanți ai cluburilor din Liga 1;

Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase - reprezentanți ai cluburilor din Liga a 2-a;

Mihai Dăscălescu și Florin Spînu - reprezentanți ai cluburilor din Liga a 3-a;

Alin Cioban - reprezentant al fotbalului feminin;

Cristian Vornicu - reprezentant al fotbalului în sală;

Cătălin Cighir - reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori;

Emilian Hulubei - președintele sindicatului fotbaliștilor;

Kyros Vassaras - președinte CCA;

Mihai Stoichiță – președinte Comisia Tehnică FRF.

N-a venit să dau oameni afară”, deviza folosită de Mircea Lucescu, care a lucrat cu oamenii găsiți la FRF, nu este aplicată de noul selecționer. „Regele" va merge mai departe cu un singur membru din staff-ul tehnic pe care l-a avut și Mircea Lucescu în ultimul său mandat: secundul Jerry Gane.

Fostul mijlocaș rapidist Florin Constantinovici și antrenorul cu portarii Leo Toader nu vor face parte din echipa lui Gică Hagi. Locul lor va fi luat de Cătălin Anghel, cel care i-a fost secund la Farul Constanța, și de Ștefan Preda, antrenor cu portarii, cu care a colaborat, de asemenea, la gruparea de la malul mării. Un statut incert îl are și Mihai Stoichiță.

Hagi va reveni pe banca naționalei după un sfert de secol. Au trecut nu mai puțin de 25 de ani de când Gică Hagi devenea selecționerul României (2001), un mandat scurt, marcat de ratarea calificării la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia 2002.

„Regele” a acuzat conducerea de la acel moment al federației (cu Mircea Sandu în frunte) că nu l-a sprijit, lăsându-l singur în vestiar, după pierderea baraului cu Slovenia. De atunci, „Regele” a antrenat 5 echipe de club: Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB și Viitorul/Farul.

Debutează pe 2 iunie

Noul selecționer își va începe mandatul cu două meciuri amicale, în luna iunie: cu Georgia, la Tbilisi (2 iunie), și cu Țara Galilor, la București, pe Stadionul Steaua (6 iunie).

După cele două partide de pregătire, România va juca în noul sezon din Liga Naţiunilor. Tricolorii fac parte din Grupa a 4-a a Ligii B și vor avea 3 adversare care joacă în finala pentru Cupa Mondială 2026: Suedia, Bosnia-Herţegovina şi Polonia.

Meciurile din Nations League se vor disputa în această toamnă, între 25 septembrie şi 17 noiembrie.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul pe banca naționalei României, după meciul pierdut cu Turcia, scor 0-1, barajul pentru Cupa Mondială 2026, de pe 26 martie.

