O sportivă din SUA i-a jignit pe chinezii care mănâncă broaște: „Nu sunt ele veninoase?”. A fost lovită în plin de „valul” asiatic

Aflată la Shenzhen împreună cu echipa SUA pentru a juca la Billie Jean King Cup, Taylor Townsend, jucătoare de dublu aflat pe primul loc mondial, a stârnit furia pe rețelele de socializare, după o remarcă făcută la adresa mâncării chinezești.

Townsend (29 de ani) intră din nou în centrul unei furtuni publice care cuprinde tenisul feminin. Americanca, care în trecut a avut un scandal cu letona Jelena Ostapenko în turul doi al US Open, face din nou valuri. Atunci, a fost socotită victimă. Acum, apare ca o persoană necioplită.

Într-un story de pe Instagram, ea a criticat mâncarea servită la cina de gală de la Billie Jean King Cup. A gustat câteva dintre specialitățile chinezești servite la eveniment, inclusiv broască țestoasă.

Mai întâi, americanca a postat un videoclip cu ea și coechipiera Baptise arătându-se confuze la bufet. Apoi, a întrebat: „Ce naiba e asta? E cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată... și oamenii îl mănâncă”.

50 de milioane de vizualizări pe Weibo

Nemulțumită, jucătoarea a revenit pe Instagram cu o recenzie dură la adresa bucătăriei chinezești: „Sunt sincer șocată de ceea ce am văzut la bufet. Acești oameni omoară literalmente broaște... Nu sunt ele veninoase? Nu sunt ele cele care îți dau negi, furuncule și alte asemenea? Și faptul că toate sunt fierte cu ardei iute, ardei și ceapă. Oh, ce fel de mâncare ai creat. Nota 2 din 10”.

Cuvintele americancei au devenit virale pe Weibo, un site de socializare chinezesc extrem de popular, acumulând peste 50 de milioane de vizualizări și un val de critici sub haștagul „Jucătoarea de tenis americană insultă public mâncarea chinezească”.

Controversa nu s-a limitat la Asia. Din întreaga lume au sosit comentarii aspre. „Ignorantă și lipsită de respect, sunt dezamăgită de ea. Poate că Jelena a avut dreptate”, au scris mulți.

Copleșită de critici, Townsend a deccis să-și ceară pentru scuze: „Vreau să-mi cer scuze sincer din adâncul inimii. Am avut parte de momente și o experiență uimitoare aici. Nu există scuze pentru ceea ce am spus. Voi fi mai bună”.