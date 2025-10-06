O jucătoare de tenis și-a mărit sânii: „Halep a fost prima care i-a micșorat, eu sunt prima care face invers. E ca și cum aș fi plantat pepeni”

La 28 de ani, Oceane Dodin a dezvăluit că și-a mărit sânii, anunțând că este prima jucătoare profesionistă de tenis care a trecut printr-o astfel de procedură. Franțuzoaica, aflată în 2017 pe locul 46 în clasamentul mondial WTA, nu a mai jucat de 9 luni, din cauza unei probleme medicale.

„Îmi doream de mult timp să fac asta. Este adevărat că am profitat de această pauză, pentru că mi-am spus că, având în vedere că trebuie să lipsesc aproximativ două luni după operație, în timpul sezonului ar fi imposibil. Așa că mi-am zis, dacă tot stau șase luni pe tușă, măcar să fac și ceea ce îmi doresc.

Am preferat să o fac acum, decât la 40 de ani, când îmi voi fi încheiat deja cariera. Sunt foarte fericită că am făcut-o, nu regret deloc și nu mă deranjează în joc”, a declarat Oceane Dodin, într-un interviu acordat pentru RMC Sport.

Nu o deranjează în timpul jocurilor

Jucătoarea care a acumulat aproape 3 milioane de dolari din premii, a mai declarat că a fost avertizată cu privire la posibilele consecințe ale intervenției, dar a mers mai departe: „Toată lumea îmi spunea că nu voi putea juca așa. Într-adevăr, este ca și cum aș fi plantat pepeni. Nu sunt mici, dar nu mă deranjează în timpul jocului. Există sutiene adecvate”.

„Simona Halep, care a avut anterior o operație de micșorare a sânilor, avea într-adevăr sâni foarte, foarte mari. Acest lucru o incomoda, de aceea a decis să se opereze. Acesta a fost primul caz de acest gen. Iar în acest sens, eu pot fi prima care joacă cu o mărire de sâni. Toate trebuie să aibă o primă dată”, a încheiat sportiva franceză.