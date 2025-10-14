O dansatoare profesionistă i-a sucit mințile frumușelului din circuitul ATP. A avut relații cu femei celebre și frumoase

Fost finalist la Wimbledon 2021, jucătorul italian de tenis Matteo Berrettini și-a oficializat relația cu dansatoarea profesionistă Vanessa Bellini. Fotografia în care apar împreună a fost difuzată pe rețelele de socializare.

Matteo Berrettini și Vanessa Bellini sunt oficial în spațiul public. Pentru a-și împărtăși dragostea, au ales un selfie în lift. Despre relața lor se vorbea de câteva luni. Vanessa a inclus fotografia într-un carusel alături de alte imagini de la petrecerea ei de 22 de ani, scriind: „Vă mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această zi de naștere să fie atât de plină de viață, iubire și amintiri. Fiecare dintre voi are un loc special în inima mea!”. Berrettini nu apare în fotografiile de la petrecere.

În fotografia distribuită de Vanessa Bellini, jucătorul de tenis și dansatoarea par relaxați. Fără covoare roșii sau cadre luxoase. Pentru prima lor fotografie oficială de pe rețelele de socializare, au vrut să surprindă un moment din viața de zi cu zi. Berrettini zâmbește cu o expresie luminoasă, fața relaxată a cuiva care se simte acasă.

Fotografiați la Portofino

Totul a început în iulie, când Berrettini a fost fotografiat de paparazzi la cina în Portofino cu o misterioasă femeie roșcată. După încheierea relațiilor cu Ajla Tomljanovic, Melissa Satta și Federica Lelli, Berrettini pare să fi găsit dragostea în brațele Vanessei.

Jessica Bellini, sora mai mare a dansatoarei, a spus că scânteia dintre Matteo și Vanessa s-a aprins în iunie anul trecut, la Torino. „S-au întâlnit la concertul Marracash”, a dezvăluit ea pentru DiPiù TV. Totul a început acolo, cu un schimb de priviri. „Apoi s-au înțeles foarte bine, atât de bine încât sora mea a vrut să ni-l prezinte imediat”, a mai mărturisit aceasta.

De atunci, se pare că Berrettini a vizitat deja familia Bellini, în orașul Novara. Născută în 2003, Vanessa Bellini este dansatoare profesionistă. Matteo, 29 de ani, este pe locul 61 mondial, departe de vremurile de glorie.