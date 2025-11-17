O casă de pariuri vrea să profite de pe urma problemelor financiare de la CFR Cluj și să preia clubul. Cine este patronul Don

Patronul CFR-ului, Neluțu Varga, are probleme mari cu banii și caută soluții pentru salvarea financiară a clubului ardelean, scrie site-ul cluj24.ro. CFR Cluj ocupă locul 12 în Superligă, cu 16 puncte adunate în 16 etape.

Portatul a publicat informații legate de punerea la licitație a hotelului Granata și a unei alte construcții din Cluj pentru recuperarea unor datorii în dreptul cărora patronul este trecut printre cei obligați să plătească.

Potrivit informațiilor, omul care controlează portalul don.ro, Alin Vădan, încearcă din nou să obțină controlul asupra operațiunilor CFR-ului, după o tentativă eșuată la finalul lui august. Părțile neagă oficial orice tratative.

Don.ro este sponsorul oficial al CFR-ului în acest sezon. Portalul de pariuri sportive și casino apare pe fața tricourilor de la CFR.

În ultimul an, după ce don.ro a pătruns pe piața din România, pentru companie au făcut reclamă nume precum Adrian Mutu, Dan Petrescu, Ioan Becali și Dumitru Dragomir.

Don.ro este un brand românesc lansat anul trecut pe piața jocurilor de noroc. Sponsorizează CFR-ului cu aproximativ un milion de euro pe sezon.

Readus în funcția de președinte, Iuliu Mureșan a recunoscut public că sunt probleme la CFR. „Dacă ar fi fost bine, nu m-ar fi chemat”, a glumit „Muri”, socotit omul de încredere al lui Arpad Paszkany, fostul patron al clujenilor.