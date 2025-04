Novak Djokovici, „începutul sfârșitului”. Sârbul dă semne de slăbiciune și admite resemnat că nu mai poate

Deținător a 24 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovici se apropie de finalul carierei, deși a încercat să sfideze timpul. Sârbul traversează o perioadă dificilă, la aproape 38 de ani, pentru a doua oară în întreaga carieră, el a pierdut meciurile de debut la două turnee Masters consecutive.

Novak Djokovici a pierdut primul său meci la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, cedând 3-6, 4-6, în faţa italianului Matteo Arnaldi (44 ATP), în turul doi al competiției. Este pentru prima dată din 2006 când Nole începe sezonul de zgură cu două înfrângeri consecutive. În urmă cu 19 ani, el era înfrânt la Monte Carlo și Barcelona. Tot din același an ”datează” o altă contraperformanță a tenismenul sârb, care a pierdut în primul său meci în 4 turnee într-un singur sezon: Doha (vs Berrettini), Indian Wells (vs. Van De Zandschulp), Monte Carlo (vs Tabilo) și Madrid (vs Arnaldi).

Djokovici se resemnează: e ciclul vieții

Djokovici nu a evitat să vorbească deschis despre dificultățile prin care trece. Vizibil afectat, el a recunoscut: ”Nivelul meu de tenis încă nu este acolo unde mi-aș dori. Am pierdut în fața unui jucător mai bun. E o nouă realitate pentru mine, trebuie să încerc să câștig un meci sau două, fără să mă gândesc să ajung departe în turnee. Este un sentiment complet diferit față de ce am trăit în ultimii 20 de ani. Este o provocare mentală pe care o trăiesc pe teren. Cred că este ciclul vieții. Trebuia să se întâmple la un moment dat. Încerc să folosesc asta ca motivație pentru viitor".

Cel mai bun jucător de tenis din istorie a mărturisit că perioada actuală reprezintă o schimbare majoră în cariera sa: "Nu am mai trăit așa ceva de 20 de ani. Prea multe înfrângeri timpurii. Este parte din sport și trebuie să accepți circumstanțele, să încerci să scoți ce e mai bun din ele. Nu pot să mă plâng de cariera mea, dar e un sentiment diferit pe care trebuie să-l accept. Încerc întotdeauna să fiu optimist. Știu de ce sunt capabil, dar lucrurile sunt diferite acum. Loviturile mele, corpul meu, mișcările... este o realitate pe care trebuie să o accept și să dau maximum cu ceea ce am, în special la Grand Slam-uri. Vom vedea ce se va întâmpla".

Probabil ultima reprezentație la Madrid

Novak Djokovici a mărturisit că încă îi place să concureze, dar că îi vine tot mai greu să facă față celorlalți jucători. El a lăsat să se înțeleagă că 2025 ar putea fi ultimul din cariera sa, următoarea ediție a turneului de la Madrid putându-l prinde într-o altă postură, nu de jucător. ”A devenit mai complicat, sincer, dar voi da totul la Grand Slam-urile care urmează. Nu intru la Roland Garros ca unul dintre favoriți. Poate că asta mă va ajuta. Aș putea să fiu la ultimul meu meci aici, nu sunt sigur dacă mă voi întoarce. Nu știu. Voi reveni cu siguranță la Madrid, nu știu dacă în calitate de jucător. Sper să nu fie ultimul meu meci aici, dar este posibil".