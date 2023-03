„Notă de plată” infimă pentru Vali Lazăr, fotbalistul care a aruncat cu chiloței roz spre fostul antrenor

La începutul anului, Vali Lazăr (33 de ani) a fost protagonistul unui moment greu de imaginat în timpul meciului amical CS Păulești - Dinamo 0-0. El a aruncat două perechi de chiloți către banca tehnică a echipei Dinamo, ținta fiind antrenorul Ovidiu Burcă, după ce acesta îl îndepărtase de la echipă.

Fostul fotbalist al ”câinilor” a scos din jambiere două perechi de chiloți, una roz și una mov, pe care le-a aruncat spre banca dinamovistă. "Luați! Să-i dați lui Mister în cantonament!", a strigat fotbalistul către banca lui Dinamo. Valentin Lazăr a plecat de la Dinamo în toamnă, după un conflict cu Ovidiu Burcă, iar acum evoluează la CS Păulești, în Liga a 3-a.

La aproximativ o lună și jumătate de la episodul rar întâlnit în fotbal, Vali Lazăr și-a aflat pedeapsa. Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat două etape și l-a amendat cu 2.270 de lei.

Gest incalificabil

”Sincer, mi se pare foarte puțin pentru ceea ce a făcut domnul Lazăr. Este un gest incalificabil. Clubul a sesizat Comisia de Disciplină în acest sens la momentul respectiv. Totuși, rămâne decizia lor și nu putem decât să o respectăm. Ar fi existat niște circumstanțe agravante care ar fi putut să fie luate în considerare dar, repet, respectăm decizia finală pe care au luat-o”, a spus Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, conform Prosport, după ce a aflat decizia comisiei în cazul lui Lazăr.

Chiar dacă a fost aspru criticat public, Lazăr susține că ar mai face gestul ”încă de 10 ori”, dacă ar avea posibilitatea. ”Sunt foarte bine, chiar dacă lumea m-a criticat și mă critică în continuare. Apreciez asta, mă bucur că nu au altceva de făcut, dar mulți oameni de fotbal m-au felicitat. Mi se rupe, crede-mă. Nu mă interesează, pot să vorbească de mine cum au făcut-o și până acum.

Ar mai face de 10 ori același lucru

Dacă m-ai pune să mai fac asta încă de 10 ori, aș face-o. Nu o să las niciodată capul jos. Dacă știu că nu am făcut nimic pentru a-l face să mă catalogheze ca un ultim jucător, trebuia s-o întorc. Și am întors-o în stilul meu. Unii au înțeles, alții, nu. Am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare.

Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului și mi-a zis că ăsta ar fi cel mai frumos (n.r.- mod de a se răzbuna). Am întrebat-o pe soția mea dacă are ceva pe acasă, mi-a spus să nu fac asta, dar dacă vreau să o fac, asta e. M-am sfătuit cu ea tot timpul, dar toate deciziile au fost luate tot de mine. Am cumpărat din altă parte (n.r.- perechile de chiloți)”, a transmis Vali Lazăr, la podcastul lui Marian Codirlă.