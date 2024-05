Neil Lennon: Vreau să aduc succes Rapidului cât de repede pot

Noul antrenor al echipei Rapid, Neil Lennon, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să câştige un trofeu cu Rapid cât de repede se poate, dar a precizat că ar fi o prostie să stabilească şi o perioadă de timp pentru acest lucru.

"Sunt noul antrenor al echipei Rapid, ceea ce mă face mândru şi fericit. Sunt foarte încântat de această nouă experienţă şi sper să avem succes. Am vorbit cu conducerea clubului despre noua direcţie a echipei, din punct de vedere tactic. Am destulă experienţă în cariera mea, este o nouă provocare pentru mine şi voi da tot ce am mai bun. Am încredere în succesul acestui club că vom putea să îl repunem pe hartă. Am avut mai multe oferte, dar am vrut să iau o pauză de la antrenorat, au fost alegerile mele personale. Acum am vrut să antrenez din nou în Europa pentru că este minunat să antrenezi aici. Vreau să aduc succes Rapidului cât de repede pot. Nu vreau să vorbesc despre timp, în cât timp voi aduce un trofeu, pentru că ar fi o prostie. Dar ne dorim să luptăm pentru el, trebuie să fim disciplinaţi şi să muncim mult. Am 14 ani de experienţă ca antrenor şi vin cu experienţa mea aici", a declarat Lennon.

El îşi doreşte disciplină şi spirit de sacrificiu de la jucătorii rapidişti pentru a-şi atinge obiectivele: "Voi vorbi şi cu Cristi Săpunaru şi cu ceilalţi jucători. Săpunaru este un lider al echipei, a avut o carieră fantastică. Dar voi vorbi cu toţi jucătorii, pentru că nu este vorba doar de Săpunaru, este vorba de întreaga echipă. Trebuie să lucrăm la mentalitate, la motivaţie, vreau să aduc mai multă intensitate şi standarde profesioniste. Dacă vrem să devenim campioni trebuie să fim puternici tot anul, nu doar o jumătate de sezon. De aia trebuie să avem un pre-sezon foarte puternic. Vreau disciplină, spirit de sacrificiu, ştiu că nu va fi uşor, dar în fotbal aşa este".

Tehnicianul nord-irlandez s-a declarat un cunoscător al fotbalului românesc, despre care a spus că îl urmăreşte din anii '70.

"Ştiu câte ceva despre fotbalul românesc, îl ştiu pe Dan Petrescu, am jucat împotriva celor de la CFR Cluj. Am fost impresionat de ceea ce am găsit la club şi de discuţiile pe care le-am avut cu domnul Şucu. Despre Rapid am auzit de mult timp, prin anii 70 am auzit despre fotbalul românesc, apoi despre Steaua în cupele europene, despre Rapid, despre Dinamo, despre Cluj. Apoi despre jucătorii de la echipa naţională, Hagi, Popescu, Munteanu, Petrescu, era o echipă fabuloasă, care a inspirat generaţiile de după", a completat Lennon.

Bogdan Lobonţ, care a asigurat interimatul la Rapid după plecarea lui Cristiano Bergodi, va face parte din echipa lui Lennon: "Am stabilit echipa cu care voi lucra, Bogdan Lobonţ va fi aici, da. Apoi am echipa mea. Dar Bogdan sper să ne ajute, ştiu că a avut o carieră importantă în Italia şi în Olanda, ca şi în echipa naţională, şi de aia consider că este important în echipa mea".

Întrebat dacă va face faţă presiunii de la Rapid, Lennon a spus că este obişnuit de la Glasgow.

"Dacă vorbim de presiune încercaţi să trăiţi la Glasgow. Eu înţeleg că fanii sunt pasionali, că vor ceea ce este mai bun pentru club. Înţeleg şi că într-o zi poţi fi rege şi în alta poţi fi jos. Pasiunea suporterilor este foarte importantă pentru club, eu înţeleg asta", a mai spus Neil Lennon.

Acţionarul Victor Angelescu a spus în cadrul conferinţei de presă că Rapid a avut un sezon ratat pe care îl doreşte uitat odată cu numirea lui Lennon la cârma echipei.

"Într-un fel ne bucurăm că s-a încheiat acest sezon, care din păcate nu s-a încheiat cum ne-am aşteptat, dar sperăm noi cu această decizie de numire a lui Neil Lennon să arătăm mai bine, să schimbăm faţa Rapidului. Acest club trebuie să arate că poate să câştige şi trofee. A fost un sezon ratat, asta e sigur, cel puţin de când am venit eu, cred că este primul. Pentru că am avut aşteptări foarte mari. Am vrut cupele europene şi am terminat pe şase, cred eu cu un lot foarte bun, care nu este de locul şase. Nu aş putea numi acum cea mai mare greşeală, pentru că s-au făcut mai multe greşeli, plecând de la antrenori, jucători, conducători, cred că toată lumea are o parte de vină, dar e clar că este un sezon ratat şi trebuie să îl uităm cât mai repede", a declarat Angelescu.

Tehnicianul nord-irlandez Neil Lennon (52 de ani) a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei Rapid, el semnând un contract pentru următoarele două sezoane.

Ca antrenor, Neil Lennon a fost de cinci ori campion al Scoţiei cu Celtic Glasgow (2012, 2013, 2014, 2019, 2020), a câştigat Cupa Scoţiei de patru ori cu Celtic (2011, 2013, 2019, 2020), a triumfat în Cupa Ligii scoţiene (2020), a câştigat liga secundă scoţiană cu Hibernian FC (2017), a reuşit să îşi treacă în palmares Cupa Ciprului, cu Omonia Nicosia (2022). Lennon a fost numit de trei ori Antrenorul anului în Scoţia (2012, 2013, 2020).