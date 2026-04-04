Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Mouratoglou vrea să-și pună amprenta în tenis, după ce s-a afundat odată cu Simona Halep. Proiectul cu care vrea să se reinventeze francezul

Antrenorul francez Patrick Mouratoglou consideră că tenisul riscă să ajungă într-un impas dacă nu se reinventează, potrivit eurosport.fr. Pornind de la această idee, el a creat formatul UTS (Ultimate Tennis Showdown), pe care vrea să-l dezvolte pentru a atrage un public mai tânăr și mai divers.

Patrick Mouratoglou Foto/Twitter
Ediția a 18-a a UTS se desfășoară în amfiteatrul istoric din Nimes, Franța, un loc încărcat de peste două secole de istorie. Printre participanți se numără nume importante precum Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Aleksandr Bublik, Ugo Humbert, Andrei Rublev, Karen Hacianov și Stefanos Tsitsipas.

Mouratoglou, fost antrenor al Serenei Williams și Simonei Halep, spune că tenisul are nevoie urgentă de schimbare și modernizare. El avertizează că, fără o evoluție a formatelor și a modului în care este prezentat, sportul riscă să piardă relevanța. În același timp, subliniază că nu vrea să șocheze pe nimeni, ci doar să tragă un semnal de alarmă pentru viitorul tenisului.

Ce înseamnă proiectul UTS

Mă gândeam la asta de ceva vreme. Îmi doream foarte mult să ajung la o bază nouă, mai tânără, de fani ai tenisului, pe lângă cea existentă. Pentru mine, este un complement esențial pentru viitor, dar nu concurăm cu ceea ce fac ATP, WTA sau turneele de Mare Șlem. Am avut o viziune pe termen lung; nici măcar o clipă nu m-am gândit că este un eveniment singular sau că va dura doar unul sau doi ani.

Unii, foarte tradiționaliști, se opun UTS, dar nu există niciun motiv pentru asta. Nu facem rău tenisului, dimpotrivă. Mai presus de toate, construim viitorul. Tinerii nu se uită la tenis; toate studiile au arătat asta. Este esențial să-i implicăm în acest sport dacă vrem ca tenisul să fie la fel de popular și peste 30 sau 40 de ani.

„Nu va mai exista tenis!”

Aș dori să profit de această ocazie pentru a repeta că nu am spus niciodată că tenisul merge prost. Tenisul merge extrem de bine. Sunt mulțimi uriașe pe stadioane, drepturile TV sunt enorme, afacerea cu tenisul este în plină expansiune. Pur și simplu, baza de fani îmbătrânește și nu este alimentată. Aceasta este problema.

Tenisul este extrem de popular printre oamenii din generația mea care, practic, au descoperit tenisul în anii '70 și '80. Baza de fani este imensă, mai veche, dar are bani. Deci sponsorii sunt acolo, și drepturile TV. Totul este în regulă. Acum, dacă ne proiectăm peste 20, 30 sau 40 de ani în viitor, baza de fani nu va mai exista.

Deci nu va mai exista tenis. Să păstrăm ceea ce avem, ceea ce este fantastic, dar și să ne gândim la viitor, asta vreau să spun. ATP-ul, turneele de Grand Slam sunt concentrate pe prezent. Își fac treaba extrem de bine pentru că sunt foarte profitabile. Dar nimeni nu s-a gândit la viitorul tenisului. Acesta este scopul UTS.

„Tenisul este lumea de ieri. 100% nu se mai uită la meciuri!”

(...) orice sport, oricare ar fi el, este profitabil și funcționează atâta timp cât oamenii îl urmăresc. Dacă nu există o bază de fani, nu există sponsori, nu există public. Deci, dacă persoanele sub 30 de ani nu consumă acest tip de produs, tenisul este în pericol în 30 de ani.

Tenisul este lumea de ieri. A fost creat înainte de 1900, iar formatul nu a fost niciodată schimbat de atunci, sau foarte puțin. Modelele de consum s-au schimbat complet. Rețelele de socializare, platformele de streaming, jocurile video... persoanele sub 30 de ani nu mai consumă conținut așa cum se întâmpla înainte.

Chiar și jucătorii. Jucătorii profesioniști, adică. Când îi întreb, 100% îmi spun că nu se mai uită la meciuri. Prea lungi. Se uită la momentele importante. Produsul nu este adaptat. Este adaptat pentru noi, pentru mine. Nu și pentru cei sub 30 de ani!”, a punctat Mouratoglou, citat de Agerpres.

