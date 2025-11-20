Momente scandaloase la plecare: colegele i-au dat banane în loc de flori

Australianca Mary Fowler, jucătoare la Manchester City, a povestit, recent, pentru Bloom, un episod dureros din perioada petrecută la Montpellier (2020-2022).

În timp ce majoritatea coechipierelor primeau flori la prezentarea de la ultimul meci pe teren propriu, Mary Fowler și coechipiera sa olandeză Ashleigh Weerden au primit banane. Fructele, simbol al rasismului, au fost oferite de o coechipieră, spre șocul și indignarea fotbalistelor.

„Apoi, când am revenit la vestiar, unele din coechipierele noastre se întrebau de ce noi nu am primit flori. Noi am ridicat din umeri, perplexe fiind. Unele dintre fete au găsit asta foarte amuzant, iar apoi una dintre jucătoare a venit şi ne-a dat banane, mie şi prietenei mele, spunând: ‘Ţine, ia-le’. A fost cireaşa de pe tort”, a declarat Mary Fowler.

Mary Fowler: ”Este ceva ce nu poţi uita”

Fowler a spus că a discutat incidentul ulterior cu Ashleigh Weerden și că momentul nu a fost ușor de uitat.

„Să nu primeşti flori, este un lucru, dar atât timp cât două din cele şase fete de culoare ale echipei au primit banane, este ceva ce nu poţi uita”, a mai spus Mary Fowler.

Fotbalista a mai povestit despre dificultățile trăite în cei doi ani la clubul francez, mărturisind chiar că s-a gândit să renunțe la fotbal. În plus, ea susține că nu a primit îngrijiri adecvate din partea echipei medicale după ce a raportat dureri în piept.

„Medicul clubului mi-a făcut un control de cinci minute, mi-a prescris antiinflamatoare şi mi-a spus că pot continua să joc. Nu a fost exact controlul la care speram”, a mai adăugat Mary Fowler.