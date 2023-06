Mitriță a semnat cu Universitatea Craiova pentru următorii 3 ani. „Nu e un pas înapoi“

Alexandru Mitriță s-a întors în România pentru a semna un contract cu noua sa echipă la care a mai evoluat în 2017.

Internaționalul român Alexandru Mitriță a semnat un contract pe trei ani cu Universitatea Craiova, părăsindu-i pe arabii de la Al-Raed, unde a evoluat în ultimul an și unde antrenează Marius Șumudică.

„Am semnat cu Craiova pe 3 ani, sunt foarte bucuros. Înseamnă mult pentru mine această echipă, acest oraș. Sunt bucuros că am făcut această alegere. Aș fi venit de anul trecut, dar nu s-a putut. Anul ăsta am zis că nu voi mai rata ocazia.

Nu e un pas înapoi, trebuie să tragem tare să prindem Europa, să ne batem la titlu. Acest oraș merită să câștige iar un trofeu, m-aș bucura foarte tare să-mi aduc aportul la acest lucru. Sunt bucuros că m-am întors acasă și aștept cu nerbădare să începem treaba!”, a declarat Mitriță pentru gsp.ro.

Mitriță are 18 selecții la echipa națională, pentru care a marcat 3 goluri. El a mai jucat la Craiova în 2017, când oltenii l-au împrumutat de la formația italiană Pescara.

În ianuarie 2018, a fost transferat definitiv, în schimbul sumei de 730.000 de euro, la New York City, dar cu un salariu de 500.000 de euro pe an.