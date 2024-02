Mititelu, mai rău decât Becali: cum a pus echipa pe butuci cu niște decizii de noaptea minții

„Boala Becali“ devine o „epidemie fotbalistică“ în Superliga noastră. Aceasta a fost concluzia unei analize „Adevărul“ din data de 31 octombrie 2023. Din păcate, periodic, primim confirmarea acestei situații.

Pentru că în campionatul nostru, antrenorul e tratat ca o „cârpă“ de cele mai multe ori. Practic, rolul lui e să alerge cu jucătorii, la ședințele din timpul săptămânii, după care să primească echipa de start pe un bilețel din partea patronului și schimbările, telefonic, în timpul meciului. Dacă treaba iese bine, firește, e meritul omului cu bani. Dacă nu, antrenorul va fi aruncat ca o măsea stricată. Iar din acest punct de vedere, Craiova e orașul nebunilor! Pentru că cele două formații din Superligă, Universitatea patronată de Mihai Rotaru și FCU a lui Adrian Mititelu, au avut împreună opt antrenori în acest sezon:

*Universitatea Craiova: Eugen Neagoe (etapele 1-2), Laurenţiu Reghecampf (etapele 3-9), Corneliu Papură (etapele 10-15), Ivailo Petev (din etapa a 16-a)

*FC U Craiova: Florin Drăgan (etapele 1, 8-9), Nicolae Dică (etapele 2-7), Paul Răducan (etapele 10-12), Giovanni Costantino (etapele 13-28)

La FC U urmează acum numirea tehnicianului cu numărul cinci din actuala stagiune. Cum acesta va debuta, cel mai probabil, în următoarea etapă, înseamnă că oltenii au avut un nou antrenor, cam o dată la șase meciuri! Așa se întâmplă că o echipă cu un lot de play-off, dar bulversată de un patron impulsiv, a ajuns să stea în subsolul clasamentului. Până și un rival, Mihai Stoica (FCSB), a remarcat această situație, la Orange Sport: „Adrian (n.r. – Mititelu) e impulsiv. Anul ăsta a plecat fără antrenor. Iar acum, dacă tu iei hotărârea ăsta (n.r. – concedierea lui Giovanni Constantino), înseamnă că ai pe cineva, nu? Sau cum? Că peste trei zile, joci din nou“.

Numire și despărțite în 18 zile!

Mulți au uitat acum, dar Adrian Mititelu a „reușit“ o mutare halucinantă, înainte de startul acestui sezon: l-a numit pe portughezul João Janeiro pe data de 3 iunie, pentru ca apoi să oficializeze plecarea sa pe data de 21 iunie. Adică, după 18 zile! Într-o primă fază, clubul din Bănie a încercat să minimalizeze acest episod, punând totul pe seama unei probleme personale cu care s-ar fi confruntat João Janeiro. La vreo trei luni distanță, în septembrie mai precis, tehnicianul portughez a descris în presa din țara sa ce i s-a întâmplat, de fapt, la Craiova: „M-au înșelat! Au adăugat un act adițional (n.r. – în contractul său). Practic, n-aș fi fost antrenor. N-aș fi decis nimic. Mi-au luat toată puterea, o putere normală pe care o are orice antrenor. N-am mai văzut așa ceva! Am rămas uluit de ceea ce am trăit și de presiunea pe care o puneau. Am crezut că e un coșmar“.

Contantino a fost conducător de tren

La Craiova, se caută, de fapt, un executant, o „marionetă“ a patronului. De aici, și alegerile ciudate pentru postul de antrenor principal. De exemplu, Giovanni Constantino (39 de ani), căruia tocmai i s-a arătat ușa, a fost conductor de tren în regiunea Emilia Romagna și s-a lăsat de această meserie pentru a deveni antrenor!

Se vehiculează că, după concedierea italinului după remiza de acasă cu Poli Iași (1-1), se prefigurează revenirea lui Marius Croitoru (43 de ani) pe banca celor de la FCU. Atenție: vorbim despre un tehnician care a mai fost la această echipă, între iunie – octombrie 2022, cu următorul bilanț: 14 meciuri, 5 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri. Când l-a dat afară, Mititelu l-a și făcut praf: „Asta se întâmplă când faci greșeli, când dai echipa pe mâna unor oameni care n-au experiența necesară, care trăiesc din basme și din lauda presei. Un nepriceput, mi-a lăsat echipa în genunchi!“.

Și, totuși, eventuala revenire a lui Croitoru în Bănie n-ar trebuie să fie o mutare surprinzătoare. Pentru că Mititelu deține, probabil, recordul mondial la acest capitol, aducându-l pe italianul Nicolo Napoli (62 de ani) de nouă ori pe bancă!

Superliga 2023-2024, etapa a 28-a

Marți

FC U Craiova 1948 – Poli Iași 1-1

Dinamo – Hermannstadt 1-0

Oțelul Galați – CFR Cluj 2-2

Miercuri

Universitatea Cluj – Farul 1-0

Rapid – UTA 4-1

Joi

Botoșani – Sepsi 16.15

Petrolul – Universitatea Craiova 18.30

Voluntari – FCSB 21.00

Clasament

1. FCSB 27 17 7 3 50-23 58

2. Rapid 28 14 9 5 50-31 51

3. CFR Cluj 28 14 7 7 52-28 49

4. Universitatea Craiova 27 11 9 7 41-34 42

5. Farul Constanța 28 11 8 9 36-37 41

6. Universitatea Cluj 28 9 11 8 34-38 38

7. Hermannstadt 28 8 13 7 32-29 37

8. UTA 28 9 10 9 33-40 37

9. Petrolul 27 7 14 6 26-26 35

10. Sepsi 27 9 7 11 35-32 34

11. Oțelul Galați 28 6 15 7 29-31 33

12. FC U Craiova 1948 28 9 4 15 40-45 31

13. Poli Iași 28 7 10 11 32-43 31

14. Voluntari 27 6 9 12 30-43 27

15. Dinamo 28 7 4 17 21-41 25

16. Botoșani 27 3 11 13 29-49 20

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.