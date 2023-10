„Boala Becali“, tot mai răspândită în România: Dovada că suntem la ani-lumină de decență și normalitate

FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali. Cu acest slogan, „fluturat“ cu mândrie de patronul clubului, asistăm la cel mai mare eșec din campionatul intern.

Explicația e simplă: e o adevărată „performanță“ să cheltuiești cei mai mulți bani din fotbalul românesc, să aduci jucătorii cei mai buni și să termini... pe locul 2! Într-o întrecere fotbalistică tot mai slabă în care te-au depășit inclusiv echipe precum Astra Giurgiu și Viitorul / Farul, cu bugete incomparabil mai mici!

Așadar, contraperformanța FCSB-ului, în așteptarea unui titlu din 2015 încoace, reprezintă cea mai bună pedeapsă pe care fotbalul îi aplică patronului Gigi Becali. Pentru că, așa cum spunea portughezul Carlos Queiroz, fost antrenor la Real Madrid, „printre cele mai rele lucruri care ți se pot întâmpla în viață e să mergi pe drumul greșit și să ajungi, totuși, la destinație. Pentru că atunci greșeala devine obișnuință“.

Drama e că exemplul negativ oferit de Gigi Becali n-a fost o lecție pentru ceilalți conducători din fotbalul nostru grav bolnav. Din contră! În acest sezon, vedem că modelul lansat de latifundiarul din Pipera a fost preluat atât de Craiova lui Rotaru, cât și de cea finanțată de Mititelu. Cu rezultate pe măsură!

Janeiro a dezvăluit ce se întâmplă în Bănie

La ora actuală, cea mai mare debandadă din Superligă se vede la FC U Craiova 1948. După ce a stabilit un record mondial, apelând de vreo 8 ori la italianul Nicolo Napoli pentru postul de antrenor, Adrian Mititelu a trecut la nivelul următor! Și a „reușit“ să-l numească pe portughezul João Janeiro pe data de 3 iunie, pentru ca apoi să oficializeze plecarea sa pe data de 21 iunie. Adică, după 18 zile!

Într-o primă fază, clubul din Bănie a încercat să minimalizeze acest episod. „Fotbal Club Universitatea 1948 și Joao Janeiro au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Acest lucru s-a efectuat la solicitarea lui Joao Janeiro, din cauza unor probleme personale intempestive. Sperăm ca, în viitor, Joao să aibă șansa să se întoarcă la Craiova. Chiar dacă colaborarea a fost una scurtă, aceasta a fost extrem de plăcută. Multă baftă, Joao!“, a fost anunțul clubului pe Facebook.

La vreo trei luni distanță, în septembrie mai precis, tehnicianul portughez a descris în presa din țara sa ce i s-a întâmplat, de fapt, la Craiova: „M-au înșelat! Au adăugat un act adițional (n.r. – în contractul său). Practic, n-aș fi fost antrenor. N-aș fi decis nimic. Mi-au luat toată puterea, o putere normală pe care o are orice antrenor. N-am mai văzut așa ceva! Am rămas uluit de ceea ce am trăit și de presiunea pe care o puneau. Am crezut că e un coșmar“.

Această dezvăluire din interior explică perfect de ce, astăzi, Craiova lui Mititelu a ajuns în subsolul clasamentului, având patru tehnicieni de la începutul sezonului până acum: Florin Drăgan de două ori, Nicolae Dică, Paul Răducan și Giovanni Costantino.

Rezultatul acestui haos tocmai a schimbat obiectivul Craiovei, formație care viza zona de play-off. După 2-3 cu UTA pe „Ion Oblemenco“, chiar Mititelu a anunțat că acest sezon va fi unul de „supraviețuire“: „S-a schimbat strategia, suntem o echipă care se luptă pentru salvarea de la retrogradare. Am ratat situaţia de a merge sus, cu prea multe înfrângeri acasă, iar acum am căzut în cealaltă extremă. Suntem o echipă vulnerabilă, care nu se regăseşte“.

Rotaru, speriat de perspectivă unui alt sezon ratat

Și la cealaltă echipă din Craiova domnește amatorismul. Dacă Mititelu a apelat de opt ori la Nicolo Napoli, în schimb, omologul său de la „U“, Mihai Rotaru, are aceeași slăbiciune, însă pentru Corneliu Papură! Pe care l-a pus pe banca tehnică de patru ori, începând din 2019! De fiecare dată, cu rezultate modeste. Bilanțul lui Papură în aceste mandate vorbește de la sine: 43 de meciuri, 18 victorii, 12 remize, 13 înfrângeri. Golaveraj: 60-51. Așadar, deși a stat pe banca unei echipe care țintește titlul, la nivel declarativ cel puțin, Papură n-a reușit să câștige nici măcar jumătate din meciuri! Și, totuși, a tot revenit pe bancă. Explicația: patronul a fost „fermecat“ de faptul că Papură e un tip ascultător.

Din păcate pentru Rotaru, această „calitate“ a trimis acum Craiova pe locul 4, la 9 puncte de liderul FCSB. Iar câștigarea campionatului pare a fi un obiectiv tot mai îndepărtat. Motiv pentru care Rotaru și-a propus, totuși, aducerea unui principal cu CV, în vizorul său fiind bulgarul Ivaylo Petev (48 de ani), liber de contract. În trecut, Petev a pregătit Ludogoreț, Omonia Nicosia, Dinamo Zagreb sau Levski Sofia la nivel de cluburi și a fost și selecționer, atât în țara sa, cât și în Bosnia. Așadar, pare că Rotaru s-a convins că e nevoie de un antrenor competent, în caz contrar Craiova riscând să bifeze al doilea sezon la rând în care ratează și calificarea în cupele europene.

FCSB, în pierdere de turație

De remarcat că FCSB, formația care a lansat modelul bolnăvicios în care patronul calcă în picioare autoritatea antrenorului, e și ea în pierdere de turație după un start bun de sezon.

Bucureștenii ocupă primul loc, în continuare, însă au o singură victorie în ultimele patru etape, 1-0 Botoșani, „lanterna roșie“ a Superligii. Și impresia generală e că, în această stagiune, la cât de slabe sunt urmăritoarele FCSB-ului, o eventuală ratare a titlului, pentru al 9-lea sezon la rând (!), ar fi o veritabilă catastrofă sportivă!

„FCSB e într-o poziție bună, dar lasă impresia că anul ăsta ar fi trebuit să meargă singură către câștigarea campionatului. Dar cineva îi pune piedică tot timpul. Alergi de unul singur, îți pui piedică și termini pe locul 2. Ceva de genul ăsta. Jucătorii nu doar că sunt scoși din formă, dar sunt terminați psihic! Parcă s-a rupt undeva ceva“, a spus Basarab Panduru, în studioul Orange Sport. Iar Ion Crăciunescu a vorbit la fel, dar la Digi Sport: „FCSB are un lot bun. Nu știu de ce domnul Becali nu se trezește odată, să aducă un antrenor peste nivelul jucătorilor. De asta suferă atât. Ar trebui să bată în pas de defilare. Cât o să-i convină domnului Becali să bage mâna în buzunar, să arunce milioanele?“.

Văzând aceste dileme inexplicabile, având în vedere că la FCSB patronul decide tot de ani buni, chiar Mihai Stoica a avut o reacție de bun simț, punând punctul pe i: „Toate deciziile sunt ale lui Gigi Becali. Iese omul şi spune: <<Da, domnule, am făcut asta, asta şi asta>>. Văd că sunteţi miraţi încontinuu. Ce e aşa mare...“.