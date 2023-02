Mititelu a „turbat“ într-o intervenție televizată: Și-a călcat angajații în picioare cu jigniri grosolane

Faptul că echipa sa va pierde un meci la masa verde l-a scos din sărite pe Adrian Mititelu. Mai ales că acesta aflat că un angajat al clubului, Cătălin Rizan, responsabil cu ordinea și securitatea la clubul oltean, a semnat un document prin care FCU Craiova și-a asumat răspunderea pentru comportamentul galeriei, la meciul din deplasare cu Sepsi.

Acest act, practic, a pecetluit soarta clubului din Bănie. „A fost lovitură, am luat una în bărbie de nu m-am văzut, iar colaboratorii mei şi-au bătut joc de mine. Au dat dovadă de naivitate, de slăbiciune. Această fiţuică (n.r. – documentul semnat de Cătălin Rizan) are valoare juridică, e clar din ce am văzut. El (n.r. – Cătălin Rizan) lucrează doar când sunt meciurile acasă, dar s-a dus ca prostul acolo (n.r. - la Sfântu Gheorghe). Din concluziile mele, Sepsi a dat foaia respectivă la semnat, când meciul s-a întrerupt prima dată (n.r. – timp de zece minute). Iar Rizan a semnat-o pe acolo, printr-un coclau, pe stadion. Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Deşi nu-l pot bănui de corupţie, dar e prea mare prostia. Nu-mi vine să cred că există asemenea idioţi la mine în club“, a tunat Mititelu, la Orange Sport.

Superliga, etapa a 23-a

Vineri

Universitatea Cluj – Rapid 0-0

Sâmbătă

UTA – Mioveni 1-2

Petrolul – Chindia 1-2

CS U Craiova – Hermannstadt 2-0

Duminică

FC Argeș – Botoșani 0-2

Sepsi - „U“ Craiova 1948 Suspendat

FCSB – Farul Constanța 2-3

Luni

Voluntari – CFR Cluj 0-1

Clasament

1. CFR Cluj 23 16 2 5 38-19 50

2. Farul Constanța 23 14 6 3 45-24 48

3. Rapid 23 12 6 5 30-19 42

4. FCSB 23 12 5 6 39-28 41

5. CS U Craiova 23 12 5 6 29-22 41

6. Sepsi 22 9 5 8 35-20 32

7. Petrolul Ploiești 23 9 3 11 22-27 30

8. Botoșani 23 6 9 8 20-34 27

9. Voluntari 23 6 8 9 20-23 26

10. Chindia Târgoviște 23 6 7 10 25-32 25

11. Hermannstadt 23 9 6 8 26-23 24*

12. „U“ Craiova 1948 22 6 6 10 22-25 24

13. FC Argeș 23 6 6 11 18-33 24

14. Universitatea Cluj 23 5 8 10 16-24 23

15. UTA 23 4 8 11 20-32 20

16. Mioveni 23 3 6 14 16-36 15

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.