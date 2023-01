Sepsi trece la amenințări după meciul cu Craiova: Anunțul patronului Dioszegi

Oficialii de la Sepsi susțin că nicio formație nu vrea să aibă galerie, la Sfântu Gheorghe, exact din cauza manifestărilor xenofobe care expun echipa care joacă în deplasare, cum se întâmplă acum cu FCU Craiova.

Pe de altă parte, covăsnenii spun că au primit mereu fanii oaspeților din respect, însă vor opri intrarea lor pe stadion, pe viitor, dacă vor fi trași la răspundere acum pentru incidentele de duminică.

*Laszlo Dioszegi (patron Sepsi): Mi se pune acum mie în spate organizarea acestui meci. OK! Noi am fost gazdă, dar vă anunț acum următorul lucru. Am primit până acum de la toate echipele astea, cu galerii mari, doar solicitări ca ale celor de la Craiova. Suntem mereu anunțați că respectivele cluburi nu-și asumă prezența galeriei la acest meci. Foarte bine. De acum, dacă echipele nu-și asumă prezența propriilor galerii, atunci nici noi nu vom mai primi la noi pe stadion niciun suporter al oaspeților, ca să nu mai fim noi făcuți răspunzători de organizare pentru oaspeți. Eu aş da 10 puncte (n.r. – penalizare) doar să se înceteze astfel de episoade. Noi n-avem cum să evacuăm o galerie. Nu putem să inventăm reguli. N-au fost incidente. N-au rupt scaune. Eu cred în normalitate. Cred în ţara mea. În afara faptului că guvernul Ungariei a construit stadionul nostru şi a dat bani pentru academie, nu e nimic politic.

*Attila Hadnagy (director general Sepsi): Chiar îl felicit pe observatorul de joc şi pe centralul partidei că au avut curajul să ia această decizie. Bravo lor şi, uşor-uşor, trebuie să ajungem la normalitate. Nu se poate să existe xenofobie în fotbal! În fiecare meci, şi acasă şi în deplasare, suntem înjuraţi! Îmi pare rău pentru conducerea Craiovei şi pentru Adrian Mititelu, care bagă bani, şi suporterii fac aşa ceva el. L-au înjurat şi în timpul meciului şi am înţeles că există un conflict. Domnul Pușcaș susține că știe maghiară și că el a auzit nu știu la meci. Sincer vă zic, dacă asta a înțeles, atunci trebuie să-i angajăm profesoară de maghiară. Nu știe nimic. Fanii noștri au aplaudat, când craiovenii strigau România. Deși în alte cazuri și ei reacționează cu «Ria Ria, Ungaria». Acum nici măcar atât.

Superliga, etapa a 23-a

Vineri

Universitatea Cluj – Rapid 0-0

Sâmbătă

UTA – Mioveni 1-2

Petrolul – Chindia 1-2

CS U Craiova – Hermannstadt 2-0

Duminică

FC Argeș – Botoșani 0-2

Sepsi - „U“ Craiova 1948 Suspendat

FCSB – Farul Constanța 2-3

Luni

Voluntari – CFR Cluj 20.00

Clasament

1. Farul Constanța 23 14 6 3 45-24 48

2. CFR Cluj 22 15 2 5 37-19 47

3. Rapid 23 12 6 5 30-19 42

4. FCSB 23 12 5 6 39-28 41

5. CS U Craiova 23 12 5 6 29-22 41

6. Sepsi 22 9 5 8 35-20 32

7. Petrolul Ploiești 23 9 3 11 22-27 30

8. Botoșani 23 6 9 8 20-34 27

9. Voluntari 22 6 8 8 20-22 26

10. Chindia Târgoviște 23 6 7 10 25-32 25

11. Hermannstadt 23 9 6 8 26-23 24*

12. „U“ Craiova 1948 22 6 6 10 22-25 24

13. FC Argeș 23 6 6 11 18-33 24

14. Universitatea Cluj 23 5 8 10 16-24 23

15. UTA 23 4 8 11 20-32 20

16. Mioveni 23 3 6 14 16-36 15

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.