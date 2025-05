Mircea Lucescu a făcut noi acuzații în presa italiană: „Cât timp a fost Ceaușescu în România, Steaua triumfa mereu”

Echipa italiană de fotbal Pisa a promovat în Serie A după o absență de 34 de ani cu fostul mare atacant Pippo Inzaghi antrenor și cu trei români în lot: internaționalii Marius Marin, Olimpiu Moruțan și Adrian Rus.

Presa italiană l-a luat la întrebări pe selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, cel care în sezonul 1990-1991 a antrenat-o pe Pisa. „Când a căzut Ceaușescu eram în Italia, cu Anconetani”, și-a început „Il Luce” destăinuirile pentru ediția online a publicației „La Gazzetta dello Sport”.

Tehnicianul reia momentul în care a plecat de la Dinamo: „Anconetani și-a pus în cap să mă angajeze când o antrenam pe Dinamo București. O echipă grozavă, am jucat de la egal la egal cu Sampdoria lui Vialli și Mancini, în Cupa Cupelor.

Cât timp a fost Ceaușescu în România, Steaua triumfa mereu. Când a căzut el, am câștigat campionatul și Cupa. Știți unde eram când s-a prăbușit regimul?

La Cagliari, oaspetele lui Anconetani. Italia juca un amical împotriva Argentinei. Corioni mă căuta și el, venise să mă întâlnească la București, dar Anconetani mi-a intrat imediat în inimă, m-a convins. În România pe atunci nu existau contracte, am semnat primul pentru Pisa”.

„Am inventat analiza meciurilor”

Românul a stat doar un sezon la Pisa, dar are amintiri proaspete. „Îmi amintesc încă fețele tuturor băieților: Simeone, care tocmai sosise din Argentina, Chamot, Piovanelli... Orașul m-a cucerit imediat, era ideal: mic, plin de pasiune. Nu aveam teren propriu pe care să ne antrenăm, trebuia adesea să-l folosim pe cel de la baza militară și era dificil. Dar am început excelent. Am jucat un fotbal nu prea italian, frumos, ofensiv. Un lucru care m-a uimit au fost fanii din fața porților stadionului: «Domnule, vă recomand, nu trebuie să pierdem astăzi».

Anconetani vindea practic câte unul pe lună: Piovanelli la Juve, Padovano la Napoli, Neri la Lazio... După o înfrângere la Cagliari m-a dat afară, iar eu am plecat cu mult regret: echipa putea fi salvată. Dar Anconetani era așa, emoțional la bine și la rău, lua decizii instinctuale”.

Tehnicianul spune că se felicită că a adus cu el două obiecte. „La Pisa sunt mândru de două achiziții: o cameră video și un videorecorder. Am inventat analiza meciurilor. Pe vremea aceea, în Italia, totul se baza pe observatorii care umblau și pe notițele lor. Astăzi, fiecare echipă are cel puțin 6-7 analiști de meci, dar noi am creat acele principii pe vremea aceea. Am fost pionieri”.

Îl recomandă în Serie A pe „Olaru de la Steaua”

Lucescu spune că a fost aproape să semneze cu Porto și cu Standard Liège, după aventura mai puțin reușită de la Pisa: „Eram pe punctul de a semna cu ambele. Apoi, Corioni s-a întors și m-a convins să merg la Brescia”.

Întrebat pe cine recomandă în Serie A, antrenorul de 79 de ani al naționalei României a punctat: „Olaru, mijlocaș la Steaua București. Unul care poate face orice, puternic fizic, mental și tehnic. Știi, îmi place când un român semnează în Serie A pentru că îmi amintește de ce făceam noi cu Corioni...”. Olaru este pe lista formației Genoa. Accidentat, n-a putut ajuta FCSB-ul în a doua parte a sezonului.

De menționat că, în continuare, Mircea Lucescu o numește Steaua pe FCSB Steaua, deși a iscat un mare scandal pe această temă, ținând cont că deține funcție oficială la FRF.